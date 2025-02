De Magistris: Questione morale? Sempre attuale…Ma guai a restare indifferenti

E quanto continua ad accadere in Parlamento con esponenti Istituzionali che dovrebbero dare il buon esempio, facendo un passo indietro, e invece tirano dritto…è di stretta attualità per la tenuta della nostra democrazia e della Costituzione, che continua a subire forzature palesi e subdole in nome di un ”riformismo” che mina l’unità del BelPaese. Questione morale di stretta attualità e Luigi De Magistris, ex magistrato, noto alla Basilicata per l’inchiesta ” Toghe Lucane”, ex sindaco di Napoli che non gira intorno alle parole per dire quello che pensa, individuando cause, responsabilità, irresponsabilità, a Matera per la presentazione del libro ” Poteri Occulti” organizzata dallo Spi Cgil , e con la partecipazione di Alberto Iannuzzi già presidente vicario della Corte di Appello di Potenza, non ha dubbi sul problema dei problemi.



” E’ centrale da sempre- afferma De Magistris. Qualcuno pensa che le mafie sparano meno. Si parla meno di corruzione e non sia un fenomeno grave. Credo, invece, che sia la vera questione democratica del nostro Paese anche, come descrivo nel libro, di una criminalità che si è sempre fatta istituzionale . Spara meno, parla di quella dei colletti bianchi , della borghesia mafiosa ma penetra sempre di più nel cuore dell’economia , delle professioni, della politica, ma anche delle istituzioni. E quindi è una democrazia molto fragile e quindi le ultime riforme assomigliano tanto al Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli e vanno sempre di più verso uno Stato autoritario.Bisogna che le persone si informino e che il momento è molto delicato” . Come e se ne usciamo? Per l’ex magistrato la strada è una sola. ” Con la partecipazione – risponde Luigi De Magistris – con l’impegno, l’onestà, il coraggio, la competenza. Bisogna non essere indifferenti.Perchè se lasciamo fare a chi sta in alto c’è poca fiducia. Se, invece, ci riprendiamo i diritti, i diritti costituzionali , il popolo sovrano,la partecipazione, la reazione, l’indignazione anche dai momenti bui si può uscire. Lo insegna la storia”. E un ruolo devono averlo sia la magistratura che la politica per cambiare la società. ” Servono entrambe – continua De Magistris- però la politica è la via maestra. La Magistratura deve controllare , viene dopo, quando il delitto è stato commesso.Interviene sull’aspetto patologico . Certo è fondamentale perchè il nostro Paese senza una magistratura autonoma e indipendente diventa un problema serissimo di tenuta democratica. La politica, va detto, ha sempre voluto un po’ controllare il Pubblico Ministero. Oggi ‘questi’ lo fanno in maniera muscolare . Hanno i numeri. E’ un disegno che ha attraversato diverse forze politiche .



Lo voleva Berlusconi, lo voleva la P2, la bicamerale di Massimo D’Alema, cè un po’ una insofferenza complessiva…però la via deve essere politica , politica soprattutto dal basso, dai territori , con l’opposizione sociale , con le lotte che si fanno per i diritti. Non credo nel cambiamento dall’alto – osserva. Molta poca fiducia nelle forze politiche che si trovano in parlamento. Non voglio generalizzare , ma quando vedo quelle immagini…mi sembra la recita di una parte” E De Magistris che nella società e nelle istituzioni ha svolto sia il ruolo di magistrato che di sindaco valuta quello che ha fatto. ” Penso nei due ruoli di aver fatto il mio dovere- afferma- e di non aver tradito il giuramento nei confronti della Costituzione repubblicana , sulla quale ho giurato da Pubblico Ministeroquando avevo 26 anni e poi due volte da sindaco di Napoli”

Già la Costituzione, ricordata dal segretario dello Spi Eustachio Nicoletti, sulla quale si giura ma che spesso si ignora o si cerca di ignorarla, come sta accadendo in altri Paesi dove si vogliono avere le mani libere con diritti e libertà a rischio. E l’Italia, a giudicare, da certe prese di posizioni è come il pendolo, ondivaga.



” Mah l’Italia- prosegue De Magistris- dovrebbe innanzitutto riscoprire la capacità di essere sovrana, autonoma, di farsi rispettare . E, invece, se pensiamo all’Ucraina, prima con il capo chino nei confronti di Biden, poi è arrivato Trump : ” Non contate più niente” . Per non parlare con Israele …Nella Prima Repubblica con molti politici ero distante sul piano morale e politico, ma c’era una autorevolezza in politica estera. Oggi è imbarazzante la politica estera del nostro Paese”. Autonomia, autorevolezza minate, per ritornare al libro, dai poteri occulti che sono a diversi livelli e provenienza. ” I poteri occulti sono sovranazionali, nazionali e locali – prosegue l’ex sindaco e magistrato. E quello che ci sovrasta di più è quello economico . Ho fatto il parlamentare europeo e a Bruxelles e a Strasburgo le lobbies sono fortissime . Pensiamo a tutto quello che sta accadendo negli Stati Uniti con Musk,al ruolo preponderante della Nato . Quando diciamo il sovranismo, la sovranità popolare si è molto distatni da quell’obiettivo. Nel libro descrivo chiaramente come l’Italia sia un Paese a sovranità limitata ”.



Un passaggio sulle inchieste Toghe Lucane, relativa a un comitato d’affari tra politici, imprenditori, magistrati, e concluse dopo un lungo iter processuale tra polemiche, assoluzioni e archiviazioni, cosa è rimasto? ” Secondo me ha segnato la storia – dichiara- I fatti c’erano . Tutto ciò che è fatto diventa rilevante sul piano giudiziario . Sappiamo che i processi sono molto accidentati . Ci sono ostacoli. Su Toghe lucane ce ne sono stati e spaventosi. In quelle carte ci sono fatti storici, indiscutibili che il tempo ha dimostrato che erano veri. Tant’è che molte di quelle vicende, di quei nomi sono ritornati spesso giudiziaria nella storia politico, istituzionale di questa regione, a cui sono molto legato”. E Luigi De Magistris, aldilà degli impegni letterari, pensa anche a quello politico. ” Io sono un attivista politico- conclude- però faccio le cose che sento, per passione. Non mi siedo al tavolo del compromesso morale . Ora non ho particolari programmi. C’è un’idea, abbastanza concreta, di tornare a fare il sindaco di Napoli”. Buon lavoro.