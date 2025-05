Di Lorenzo (Io Sud) scrive a presidente commissione antimafia: a Matera nessun ”impresentabile ” nel centrodestra.

Tanti interrogativi su come sia potuto accadere, visto che nelle liste del centro destra per le elezioni comunali di Matera quel nome non compare, tant’è che Pasquale Di Lorenzo, presentatore della Lista ”Io Sud” – ieri la commissione nazionale antimafia aveva indicato per Matera la candidatura del signor Francesco Paolo Lafortezza- ha segnalato l’errore alla presidente di quella istituzione Chiara Colosimo ( Fratelli d’Italia) . Si attendono, pertanto, risposte ufficiali in tal senso. La cosa ha destato rumore in città anche perchè quel nome era stato attribuito nel passa parola ad altra lista del raggruppamento a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti , nella quale ovviamente, non c’è.



LA NOTA DI PASQUALE DILORENZO IO SUD

Comunicato stampa

Io Sud Matera: inviata questa mattina una lettera alla presidente della Commissione Antimafia, On. Colosimo

Matera, 21 maggio 2025 –

Il rappresentante e presentatore della lista civica Io Sud Matera, Dott. Pasquale Antonio Di Lorenzo, ha inviato questa mattina una lettera ufficiale all’On. Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, per segnalare un errore contenuto nella recente lista dei cosiddetti “impresentabili”.

Nella comunicazione si sottolinea, con tono rispettoso e istituzionale, che il sig. Francesco Paolo Lafortezza non è candidato con Io Sud Matera. Un fraintendimento che, come spiegato nella missiva, ha generato confusione e un danno di imagine alla nostra comunità politica.

«Siamo consapevoli del lavoro fondamentale svolto dalla Commissione – afferma Di Lorenzo – e proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso segnalare l’incongruenza, auspicando un chiarimento utile a ristabilire la corretta informazione.»