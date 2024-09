De Gasperi e la giustizia sociale. Se ne parla nel ”laboratorio” Matera

O almeno un tempo lo è stato, prima di prendere la deriva della mediocrità politica, della scarsa autonomia decisionale e di un pericoloso crinale legato alle forzature palesi o subdole delle forzature alla Costituzione, come stanno dimostrando i deleteri progetti di autonomia differenziata e di premierato evidenziati dagli interventi dei presidenti delle giunte regionali nel corso di un incontro organizzato a Matera dalla Camera del lavoro di Basilicata https://giornalemio.it/cronaca/pericolosa-per-lunita-del-paese-o-una-scatola-vuota-questa-autonomia-differenziata-non-va/. E allora il convegno in programma a Matera il 19 settembre su ” De Gasperi e la giustizia sociale” è l’occasione per riparlare di attenzione e disattenzione dei governi della Prima, seconda e terza Repubblica verso il Mezzogiorno tra coerenze, incoerenze, occasioni perdute, sfruttamento e tanti ”mea culpa” che debbono far riflettere su potenzialità, prospettive, spopolamento, taglio di servizi e migrazione dei giovani.



dal sito della Fondazione

La ricostruzione del dopoguerra, la giustizia sociale contro le derive di destra e sinistra, la coesione nazionale, le politiche per il Sud, la Cassa per il Mezzogiorno, saranno i temi al centro dell’incontro “De Gasperi e la giustizia sociale” previsto a Matera il prossimo 19 settembre.

Questo convegno fa parte delle iniziative per l’Anno degasperiano volute dalla Fondazione de Gasperi ed è organizzato in collaborazione con IASEM e con il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS) dell’Università degli Studi della Basilicata.

Con il patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Matera.

Con il contributodella Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

Il convegno ha il supporto degli sponsor istituzionali Intesa San Paolo ed Enel e il sostegno della Fondazione Cariplo.

PROGRAMMA

Saluti di benvenuto

Antonio Nicoletti

Direttore Generale, APT Basilicata

Saluti istituzionali

Marcello Pittella

Presidente, Consiglio Regionale della Basilicata

Pasquale Doria

Consigliere, Provincia di Matera

Domenico Bennardi

Sindaco, Città di Matera

Introduzione

Paolo Alli

Segretario Generale, Fondazione De Gasperi