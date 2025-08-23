De Caro e Mellone per le Regionali di Puglia separati da un tallone…d’Achille

Oltre che bravi sono anche creativi gli esperti della Ragnar Analytics, che abbiamo visto all’opera per elezioni del candidato sindaco di Matera Antonio Nicoletti, per aver sintetizzato nel ” tallone d’Achille” il punto debole delle candidature, delle tendenze e delle problematiche per le elezioni regionali in Puglia, che dovrebbero tenersi in autunno…forse il 23 novembre. E quella data in Basilicata e in parte della Campania ricorda i lutti del terremoto del 1980. Per carità di calamità il Sud ne ha già tante, ma la polarizzazione e – al momento – la breve distanza che separa i candidati Antonio De Caro, parlamentare europeo ed ex sindaco di Bari per il centrosinistra, e Giuseppe ”Pippi” Mellone sindaco di Nardò ( Lecce) per il centrodestra, potrebbe far presagire un terremoto alle urne…E’ ancora presto, è vero, per individuare il sicuro vincitore con De Caro che nel ”sentiment” , negli umori dell’elettorato traducendo in italiano, è avanti di qualche punto percentuale su Mellone. E allora il tallone d’Achille potrebbe essere in quel 6 per cento di elettorato in movimento, contrassegnato da indecisioni, delusioni e astensionismo, che potrebbe muoversi da una parte all’altra. Vincere al primo turno e con una decina di candidati ci sembra, adesso, alquanto improbabile. Sarà un voto locale, ma che potrebbe risentire degli effetti nazionali legati, per esempio, a fattori politici ed economici che stanno vedendo Unione Europea e Italia ”allineata e coperta” sulle posizioni statunitensi. Quel 15 per cento sui dazi accettati senza opporre resistenza…stanno destando malumore nell’imprenditoria locale che, quando si tratta di farsi i conti in tasca non guarda a tessere di partito o ai colori delle coalizioni. La programmazione dei Pnnr non sta dando i ritorni sperati e i servizi, a cominciare dalla Sanità, mostrano tutti i limiti dei mancati investimenti del passato. Non convince nemmeno la scelta ”obbligata” dell’Unione europea di finanziare il riarmo verso un mercato a senso unico. A questo il Sud deve aggiungere la forte emigrazione dei giovani. Contano i fatti e sia De Caro e sia Mellone devono essere in grado di dare risposte, aldilà delle peculiarità della Puglia dove il ”campanile” dei comprensori continua a svettare. Come accaduto in Basilicata dove un comitato promotore è in attesa del disco verde per il referendum che possa portare Matera in Puglia, alla quale è legato da motivi storici, territoriali ed economici. Non sarebbe male che le menti di ”Ragnar Analytics” sondassero gli umori degli elettori sui problemi e su quanto si aspettano dal futuro presidente della Regione. Senz’altro lo faranno, per verificare la tenuta del ”tallone di Achille”. E lì le pomate, per infiammazioni e contratture, servono a poco..



Sentiment politico in Puglia – Elezioni Regionali 2025

Decaro e Mellone dominano la rete e polarizzano il consenso: i dati di Ragnar Analytics

La politica si gioca sempre di più anche sul terreno digitale e le opinioni viaggiano in rete. Ragnar Analytics, network che studia consenso, campagne e dinamiche politiche – tra le esperienze recenti le campagne elettorali di Adriana Poli Bortone a Lecce, di Antonio Nicoletti a Matera e di Giancarla Zaccaro a Massafra – ha diffuso sui propri canali META un’analisi sul sentiment online dei cittadini pugliesi in vista delle Regionali 2025.

In uno scenario con dieci possibili candidati presidenti – cinque di area centrosinistra-Cinque Stelle e cinque di centrodestra-civici – la testa di serie rimane Antonio Decaro (centrosinistra), che guida con il 24% delle preferenze (36% nel campo), seguito da Pippi Mellone (centrodestra) al 20% (34% nel campo). Più distanti Nichi Vendola (10%) e Francesco Boccia (8%), mentre altri nomi restano tra il 4% e il 7%.

In un confronto ristretto a quattro candidati, Decaro raggiunge il 41%, Mellone il 33%. Nei duelli diretti emerge una frattura netta e “bipolare”, con lo scontro frontale tra Campo Largo e centrodestra: tra Boccia e Mellone è quasi parità (48% a 46%), mentre nel testa a testa tra Decaro e Mellone il primo allunga sul secondo di dieci punti (52% a 42%).

L’indagine si basa su metodologie di digital intelligence system, social listening e analisi semantica, con focus su Facebook e sui commenti pubblici ad articoli di stampa. I sentiment rilevati (positivo, negativo, neutro) sono stati normalizzati per provincia e fasce demografiche, escludendo troll e attività coordinate non organiche.

Il sentiment online fotografa un quadro di forte polarizzazione: da una parte Decaro, dall’altra Mellone. Due figure che dominano la conversazione digitale, mentre le alternative restano più deboli. La spaccatura è evidente anche nei territori: Decaro più radicato nell’area barese, Mellone più conosciuto nel Salento. Due geografie politiche e due stili di comunicazione differenti.

L’elettorato degli indecisi rappresenta un 6% swing: una fascia ridotta ma mobile, caratterizzata da scetticismo attivo e disincanto politico, che può spostarsi rapidamente da un blocco all’altro, incidendo in modo determinante sugli equilibri in una sfida dove la rete amplifica – e talvolta anticipa – ciò che potrebbe accadere nelle urne.



