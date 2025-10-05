Dc storia del Belpaese. Una mostra fotografica a Potenza

Amarcord, come il titolo di un noto film di Federico Fellini, per ricordare mezzo secolo di impegno della Democrazia Cristiana per l’Italia. Anni difficili, di ripresa visti attraverso progetti, impegno, riflessioni, confronti anche aspri tra leader, correnti territori, per l’Europa, oggi priva di potere decisionale e finita in una pericolosa e totale dipendenza da protettorato statunitense. De Gasperi, Aldo Moro, Fanfani, Colombo, Zaccagnini, Andreotti che oggi rimpiangiamo per le capacità di mediazione che garantiva all’Italia tra Paesi e popoli del Mediterraneo. E poi la Basilicata dalla ricostruzione alla graduale desertificazione di oggi. La mostra fotografica ” Cinquant’anni di via della Dc (1942-1944) che si inaugura l’11 ottobre a Potenza presso il museo archeologico provinciale è anche questo. A presentarla, come riportato nella locandina con un colore azzurro che non è il blu madonna dei manifesti della vecchia Dc scomparsa con Tangentopoli e con la diaspora che ne seguì, il presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell’80^ anniversario della nascita della Democrazia cristiana Ortensio Zecchino. Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Telesca e del presidente della Provincia Christian Giordano, seguiranno gli interventi della storia scudocrociata di Basilicata: Antonio Boccia, Giampaolo D’Andrea, Pasquale Lamorte, Rosalba Marchese, Angelo Sanza, Vincenzo Viti e Giuseppe ” Peppino” Molinari che si segnala per la periodica attività di divulgazione di personaggi e fatti grandi e piccoli che hanno fatto la storia del partito nella nostra regione. ‘Quadri’ di vita e di impegno in politica, con e per le comunità, supportati da spirito di servizio e da tanta preparazione e formazione. Ed è quello che manca oggi dopo la scomparsa dei partiti tradizionali e l’occupazione degli spazi istituzionali e di rappresentanza di gruppi di potere, protagonismi e opportunismi, che con pseudo riforme stanno portando attacchi palesi o subdoli alla Costituzione repubblica nata dalla Resistenza. E la foto di Alcide De Gasperi che campeggia sulla locandina è un chiaro e fermo richiamo a valori e radici che non vanno traditi, ma difesi.

