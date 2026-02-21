Dazi,sentenze e veti di Trump. E l’Italia tace…

Se la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto un ‘altolà !’ ai diktat senza regole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in materia economica, con il ricorso ai dazi verso altri Paesi (con un rilancio al 10 per cento) e che alla fine si sono rivelati un boomerang per il business a stelle e strisce, in Italia soprattutto e nell’Unione europea ha determinato imbarazzo e silenzio. Del resto con la posizione da ”allineati e coperti” non c’era da attendersi prese di posizioni liberatorie, vista la guerra in casa che l’Ucraina con il sostegno della Nato e dell’Ue ha contro la Russia. E su questo aspetto c’è da registrare la diffida verso l’Unione Europea ha non armarsi in casa ( Germania e Italia lavorano a un nuovo aereo e ad altri sistemi di difesa), ma a tenere fede alla miliardaria commessa statunitense di acquistare tutto da loro evitando di mettere regole sugli appalti https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/20/gli-stati-uniti-avvertono-lue-no-al-buy-european-sulle-armi-o-reagiremo_6c026416-3408-4b41-87ef-fa3c85d188cf.html . Nulla da dichiarare? Va bene così? Ricatto a vita? Dov’è l’Unione Europea e l’Italia a guida sovranista che se ne frega (è il termine giusto) della sovranità nazionale? Tutto questo mentre Trump continua ad andare avanti dritto per la sua strada, che non è quella degli Stati Uniti e nemmeno del resto del mondo dove quanti ragionano con la propria testa si oppongono a una pericolosa deriva egemone , che restringe gli spazi di libertà. Dazi e diktat? No, grazie.Il resto lo leggete negli eventi delle ultime ore https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/21/trump-alza-i-dazi-globali-dal-10-al-15-con-effetto-immediato_5accfb10-3bbb-4eaf-a6ea-38d0d734dec4.html.