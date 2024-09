Davvero c’è da complimentarsi con un PD che si è associato alla destra contro Bennardi?

Non sappiamo quanti cittadini abbiano seguito i lavori dell’ultimo consiglio comunale di Matera in cui è stata discussa e respinta una mozione di sfiducia sottoscritta da 16 consiglieri di opposizione che hanno visto accomunati nell’attacco frontale al sindaco Domenico Bennardi espressione del M5S (nella cui maggioranza annovera Verdi e Socialisti) gli eletti di Fratelli d’Italia, di tutto il centro destra, ed anche del PD. “Un tranello politico” in cui sarebbe caduto il PD locale che si sarebbe così tagliato la strada per una futura alleanza -anche amministrativa- in linea con quanto accaduto a livello regionale e a quanto sembra ambire la segreteria nazionale di Elly Schlein? Qualcuno l’ha ipotizzato nel dibattito in aula e se non ricordiamo male Schiuma ha contestato tale lettura, sostenendo che la mozione costituiva per il PD, oltre che una verifica sulla esistenza o meno di una maggioranza, una sollecitazione a fare meglio e a sollecitare il Sindaco e la sua amministrazione ad una apertura e collaborazione sin qui mancate. Un discrasia oggettiva che comunque non è sfuggita anche ai cittadini, come nel caso di Francesco Paolo Francione che in merito ci ha inviato le riflessioni che seguono.

“Leggo sulla cronaca locale, a proposito della mozione di sfiducia respinta nel Consiglio comunale di Matera, -scrive Francione- dei calorosi complimenti al partito democratico per aver tenuto ferma la posizione di sfiducia insieme con le opposizioni di destra.

Non c’è nulla per cui complimentarsi , a mio parere, e molto per cui preoccuparsi: un partito democratico che a livello nazionale sta elaborando un progetto di alleanze per sconfiggere la destra e che, invece, a livello locale va in senso contrario ! A chi giova? Lo stesso partito che, qualche tempo fa, per bocca di un suo rappresentante, lamentava lo scarso rispetto delle istituzioni da parte del sindaco che aveva comunicato i nomi dei nuovi assessori in un consiglio comunale regolarmente convocato e al quale molti consiglieri non avevano partecipato: chi non rispetta le istituzioni?

Lo stesso cronista lucano, poi, mi è sembrato vittima dell’antico pregiudizio che tende a collegare la bellezza femminile ad una certa fatuità di pensiero. Il sindaco viene accostato al gruppo delle aspiranti a Miss Bellezza ( e questo è certamente un privilegio per il primo cittadino !), ma si vorrebbe che tacesse su problemi cruciali che non sarebbero alla sua portata. Il cronista dovrebbe ricredersi, penso.

Il concorso di Miss bellezza è uno spettacolo meraviglioso che provoca, anche negli anziani, sussulti di giovinezza, per l’armonia delle forme del corpo femminile, ma anche per l’acutezza dell’intelligenza delle giovani aspiranti. Le quali, sulla pace e sulla guerra, sul massacro del popolo palestinese e sulla deriva del governo israeliano, fortemente contestato dal suo popolo oltre che da Istituzioni Internazionali, potrebbero dire cose molto più interessanti di tanti giornalisti o deputati al Parlamento italiano ed europeo.

E il sindaco di Matera onora la città capitale della cultura europea se in Consiglio comunale invoca la pace in Europa e la tregua a Gaza, come fosse il segretario dell’ONU. Significa che si rende conto dei problemi veri che viviamo oggi in Europa e sa distinguerli dalle polemiche e dalle divergenze, superabili con un po’ di buona volontà e di buon senso.

Sui problemi della guerra e dell’invio delle armi a Kiev, infine, molti progressisti aspettano che il partito democratico si muova verso posizioni e alleanze diverse da quelle cui oggi è legato in Europa e in Italia. Un cordiale saluto.” Francione Francesco Paolo