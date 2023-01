Date ai cattolici un partito. Ma servono volontà,identità e progetto

Si fa presto a ricordare che ”una volta c’erano i partiti” che erano, bene o male,una garanzia per la Democrazia e la Costituzione. Era la Prima Repubblica affogata in quella ”questione morale” del quale avevano parlato, lanciando l’allarme di quella gangrena, Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. Sappiamo come è finita con Tangentopoli e una diaspora di quel che restava dei partiti tradizionali finiti in aggregazione del ”poter per il potere”, che hanno diluito o cancellato le identità e i valori dei raggruppamenti dell’area parlamentare e di governo composto dai cattolici, comunisti, socialisti, laici. Ha pesato il potere, il danaro perchè ”pecunia non olet” i soldi non puzzano se servono a far carriera, a scambiarsi e fare favori con egoismi, senza guardare al buon senso e a una povertà che, in diverse forme, raggiunge i margini della società. E così anche la ”solidarietà” cristiana è finita nel calderone del ”no profit” e del ”approfitt”. Il partito unico dei cattolici? Sfaldato con la balena bianca finita nei mari popolati da bucanieri, pescecani e altri loschi figuri della ipocrisia del sommerso. Pasquale Tucciariello, che con fierezza tiene alto il vessillo di un progetto di un partito dei cattolici, ritorna a citare i Vangeli di Matteo, Marco e Luca ” Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Si riparte dall’uomo, da una “formazione” che è sempre più labile, affidata spesso al fai da te o all’alienante mondo social dell’apparire o del sembrare più che essere, in una realtà che è cambiata e che un tempo aveva il suo nucleo nella famiglia tradizionale. Ma ci sono giovani(in Basilicata sempre di meno) che si interrogano e si guardano intorno, ma che devono trovare la passione per la politica e per l’impegno diretto, guardando al donare senza ricevere per sè, per gli altri, per una Italia migliore, ma tenendo ben chiaro il concetto del ” do ut des” , che tradotto dal latino in italiano fa ”se mi dai ti do”. E’ il sottile confine della questione morale…anche per i cattolici.



Date a Cesare.

“Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Così è scritto nei vangeli (Matteo, Marco, Luca): è un assioma evidente, è una massima che usiamo oramai correntemente nel lessico comune. E per noi cattolici e cristiani in genere questa sentenza molto perentoria di Gesù è data per fede e per legge, morale. Il pagamento delle tasse è dovere morale, evaderle è esserne perseguitato dalle legge degli uomini e dalla legge di Dio. La Chiesa ci dice che dobbiamo confessarle, dunque pentirci e promettere di non peccare più. E’ peccato evadere le tasse.

Ma si dirà: ci sono tasse ingiuste.

E sia pure. Ma è la legge.

Piuttosto, ammettiamo – e non abbiamo nessun problema – che le leggi sono fatte dagli uomini e dalle donne che siedono in Parlamento e negli organismi elettivi. Allora dobbiamo intervenire lì, negli organi elettivi. E non quando essi sono già costituiti a seguito di libere elezioni. Si interviene prima, nella formazione delle liste, e prima ancora nelle aggregazioni che faranno le liste, e prima ancora nell’idea progettuale che favorirà le aggregazioni di senso.

Una aggregazione di senso per il cattolico, per chi ama definirsi tale, è il movimento politico, è il partito politico, cioè la politica, che fa più o meno schifo – mettiamola così – quasi alla metà degli Italiani tant’è che essi non vanno a votare. Quasi la metà degli aventi diritto al voto salta questa prerogativa fondamentale nella civile convivenza lasciando ad altri esercizio e gestione di voto.

E cadiamo nell’errore.



In tutti questi anni, quasi un trentennio, noi cattolici non abbiamo più il nostro partito di riferimento. Chi è adulto, ricorderà che dal 1948 al 1994 l’Italia è stata guidata dalla Democrazia Cristiana, dai Popolari di don Sturzo. E ricorderà che nel 1993 – 30 anni fa – l’Italia era riconosciuta come la quarta-quinta potenza economica ed industriale del mondo. Avevamo un’ossatura economica e produttiva impressionante, una rete economica capillare fatta di artigiani commercianti imprese piccole e grandi in grado di competere con altri sistemi economici e un settore agricolo e terziario in elevata espansione.

Avevamo i partiti, che oggi non ci sono più. Avevamo regole e disciplina che reggevano i partiti. Invece oggi ci sono gli uomini singoli, che fanno e disfano, senza regole e senza disciplina.

Singoli uomini che si autodeterminano, forti di loro apparati – gruppi di potere – che sfuggono a regole che non ci sono e non vogliono. Perciò non vogliono i partiti e li sfuggono.

Ridateci i partiti.



Voi, donne e uomini, ragazzi e ragazze, sostenete i ragazzi e le ragazze che sono nei partiti. E sostenete noi, cattolici, che ne stiamo facendo uno, il partito dei cattolici, Democristiani e Popolari con un disegno di vita e di società fatta di impegno, di studio, di serietà, di generosità, di volontariato, di capacità di lavoro, di volontà di analisi e soluzione.

Per un cattolico, è immorale non occuparsi di politica, o non sostenere chi si sacrifica facendo politica.

Per papa Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità umana.

Per un cattolico, è immorale non occuparsi di politica.

Pasquale Tucciariello

www.tucciariello.it