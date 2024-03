Dare un calcio al trasformismo, il marcio della democrazia

Elezioni dopo elezioni, il dato costante è la diminuzione degli elettori che ritengono utile recarsi alle urne. Fenomeno che sta oramai raggiungendo limiti preoccupanti per uno Stato democratico che sulla partecipazione dei propri cittadini alla vita politica, compreso il momento culminante del voto, trova la legittimazione dei propri rappresentanti istituzionali. Le cause sono diverse, ma tra tutte, c’è da ascrivere l’appiattimento della proposta politica e il suo precipitare a quel livello descritto da una frase che in altre stagioni suonava come qualunquistica e che oggi, purtroppo, fotografa sempre più la realtà: “tanto sono tutti uguali“. Le forze politiche attuali (copie sbiadite di quelle che hanno governato il consenso dal dopoguerra in poi e sopravvissute fino agli anni ottanta), spesso meri comitati elettorali, sono talmente simili tra loro per cui, gli attori in campo, si sentono liberi di transitare da una all’altra, da un campo a quello avverso, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. Senza che nessuno pensi di perderci la faccia. Evidentemente ne hanno tante, di riserva. Due vicende concomitanti di queste ultime ore, ne sono l’amara prova: quella delle liste per le regionali in Basilicata e l’altra che potrebbe portare al commissariamento della vicina Bari. La composizione delle coalizioni in Basilicata è sembrato per davvero un triste mercato delle vacche, con personaggi che portano in dote (secondo un concetto alquanto discutibile di proprietà dei loro seguaci) la loro “mandria” di voti là dove decidono che conviene loro transumare. Personaggi pieni di vanagloria che, dopo aver fatto opposizione per cinque anni al Presidente Vito Bardi e alla sua maggioranza di centro destra, dicendo peste e corna sul suo operato, ora si sono candidati sotto la sua ala protettrice per continuare ad assicurarsi uno scranno. Così Marcello Pittella e Luca Braia che con Avanti Basilicata si candidarono nel 2019 con il centrosinistra ed ora, ambedue candidati a sostegno del centro destra. Il primo con ora con Azione, mentre Braia (nel frattempo transitato in Italia Viva), insieme a Mario Polese (eletto nel 2019 nel PD ed anch’esso poi transitato in Italia Viva), si candidano ora in una civica “Orgoglio lucano” (della faccia di bronzo?) senza avere nemmeno il coraggio di mettersi in gioco con il simbolo del proprio partito renziano. Sempre in Azione ha trovato posto anche un altro trasformista: Gino Giorgetti, nel 2019 eletto nel M5S. Mentre nella lista “Orgoglio lucano” troviamo anche altre facce note per essersi candidati ed eletti (a livello comunale materano) nell’area di centro sinistra: Maridemo Giammetta e Nunzia Antezza, anch’essi ora folgorati sulla via di Damasco dal valoroso generale Bardi. Per quanto riguarda, invece, consiglieri regionali che, eletti nel centro destra nel 2019 ora li ritroviamo candidati nel centro sinistra, abbiamo il duo Giovanni Vizziello e Massimo Zullino. Il primo all’epoca eletto in Fratelli d’Italia e il secondo nella Lega, ma ora ambedue ricandidati nella lista di Angelo Chiorazzo “Basilicata Casa comune“. Ai due, però, va riconosciuta l’attenuante di un percorso di fuori uscita dal centro destra iniziato in tempi non sospetti, svolgendo da allora in consiglio regionale una azione di opposizione a Bardi e fondando (nel gennaio 2023) il gruppo “Basilicata oltre“, ora confluito nel movimento chiorazziano. Circostanza, però, che non elimina per nulla la inopportunità di una loro attuale candidatura in un campo opposto a valori ed idee che loro evidentemente avevano, considerato che solo qualche anno fa si sono candidati il primo in un partito con ascendenti neofascisti ed il secondo in uno palesemente razzista. Ora uno si chiede: ma questi signori hanno cambiato idee? O siamo sempre al banale opportunismo? Fate voi. Ed Angelo Chiorazzo, portatore -dice- di un modo nuovo di fare politica non ha nulla da dire? Accetta questi cambi di casacca come se nulla fosse? Solo perchè gli conviene? Siamo anche quì dinanzi al solito mare che c’è tra il dire e il fare. Inoltre, sempre in questa vicenda delle liste regionali lucane assistiamo anche ad una sottospecie di trasformismo (ma che sempre tale è) con un folto movimento di transumanza tra un partito ed un altro, sebbene all’interno dello stesso campo, ma sempre e solo per convenienza delle proprie terga. Tanto squallore, che con la politica non ha nulla da spartire, non è un potente incentivo per i cittadini a disertare le urne? Ma è forse proprio ciò che questi signori vogliono. Perchè così i loro pacchetti di voto valgono di più. Come dicevamo, anche la vicenda di Bari è fortemente collegata al fenomeno del trasformismo considerato colpevolmente normale. Infatti, sia De Caro che Emiliano, hanno imbarcato nel tempo troppi voltagabbana di destra. E tra essi, al Comune di Bari, proprio la consigliera finita sotto inchiesta per voto di scambio con i clan della malavita. Reato che sarebbe stato consumato nel 2019, quando la stessa era candidata in Forza Italia. Dunque, quando con Decaro non c’entrava proprio nulla. Ma l’aver accolto colpevolmente questo personaggio tra le proprie fila ha portato ora, almeno mediaticamente, a sporcare sia il PD che Decaro, e a ripulire il suo partito di provenienza di centro destra. Come si vede, anche in questo caso la transumanza, il trasformismo, si è rivelata essere un cancro. E come tale va estirpato dalla politica. Per cui sarebbe il momento di sbarrare le porte ai trasformisti a doppia mandata. Per il bene della credibilità delle forze politiche. E, quindi, per il bene della democrazia. Ammesso che si faccia ancora in tempo. Don Angelo Cassano, di Libera, dal palco della manifestazione di Bari, ieri ha tuonato: “Diamo un calcio ai trasformisti, mandiamoli a casa, perché il male della politica è questo.” Nel frattempo che i partiti lo capiscano e agiscano di conseguenza, tocca a noi elettori, senza attendere oltre agire. Non cedendo allo sconforto e alla tentazione di rimanere a casa disertando le urne (come costoro vorrebbero), ma denunciando ad alta voce questo malcostume politico ed andando nelle cabine elettorali e votargli contro. Scegliendo candidati affidabili (almeno fino a prova contraria). Operando così, con la matita, una forma di legittima difesa democratica.

