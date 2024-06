Danzi: Matera in Puglia e così non avremo più problemi per curarci

Certo se Matera, come è nella sua storia e per i rapporti quotidiani con la Puglia, ne facesse parte anche sul piano amministrativo, non saremmo in situazioni paradossali e penalizzanti, come lo stop alle prestazioni sanitarie annunciate dal 1 luglio dalla direzione dell’Ospedale ”Miulli ” di Acquaviva delle Fonti ( Bari), a causa del superamento del tetto di spesa per i cittadini delle regioni vicine. E la struttura sanitaria barese è il punto di riferimento naturale, ad appena 40 chilometri, soprattutto per l’utenza materana che ha visto depotenziato il ”Madonna delle Grazie”a causa dell’accentramento gestionale di funzioni e spesa nel capoluogo di regione. Sull’argomento interviene un medico materani, il dottor Corradi Danzi, già vicepresidente della commissione salute del Senato, che conosce bene le carenze di organico del nosocomio materano e le difficoltà dei colleghi a operare in una situazione poco soddisfacente , sotto diversi aspetti. La Regione ha annunciato un incontro in data da stabilire con i vertici del Miulli per trovare una soluzione. Danzi e l’associazione Terra D’Otranto sono concreti e guardano al futuro, senza farsi molte illusioni sulla possibilità che il ”diritto alla cura”per tanti materani possa essere garantito in loco. Danzi è lapidario e la nota che segue lo spiega.



“E Potenza continua a penalizzare Matera- scrive Corrado Danzi. Non solo su competenze e trasferimenti gestionali ma purtroppo sul diritto alle cure adeguate .Rivolgersi all’ ospedale di Acquaviva delle Fonti ( Bari) per visite ed interventi chirurgici non è mai stato un vezzo di noi Materani, bensi’ la necessità di essere assistiti adeguatamente, anche da tanti professionisti che dal nostro nosocomio si sono trasferiti la’ dove vengono meglio pagati e dispongono di macchinari moderni e…funzionanti. La sensazione, che si avvicina sempre più ad una triste realtà, è che la facolta’ di Medicina (che non era e non è la priorità per la Sanità lucana) a Potenza sia strumentale a far si’ che il San Carlo diventi un Policlinico. Ma noi materani cosa c’ entriamo con Potenza? Inutile ripetere, per l’ ennesima volta, quale sia la marginalizzazione a cui siamo sottoposti dal capoluogo di Regione. Ne abbiamo parlato tante volte e la situazione è sotto gli occhi di tutti, con una migrazione sanitaria che è continua e non solo da Matera. Facile liquidare questi problemi con la ricorrente accusa di campanilismo. Troppo facile e scontato. La logica dei numeri, 100 comuni con 31 non lascia spazio ad alcun confronto e se questa regione alle prese con una continua emigrazione, di giovani che sono il nostro futuro, ci sono responsabilità precise. Non ci sono ”mea culpa”. Noi non stiamo a guardare e dopo ferragosto , come Comitato Terra D’Otranto, presenteremo la domanda al Comune per il passaggio in Puglia della città di Matera. Ci dovranno rispondere entro un mese , dopo avremo bisogno di 5000 firme di nostri concittadini. E potremo andare, questo è certo, tranquillamente ad Acquaviva ed in tutta la Puglia per farci curare, senza sentirci rispondere dai centri privati convenzionati dopo appena 6 mesi, che i budget assegnati sono terminati e le cure, conseguentemente, sono a pagamento. Adesso siamo veramente stanchi . A nome mio e del senatore Tito Di Maggio ci batteremo per Matera in Puglia . Ci sarà da combattere ma stavolta per la sopravvivenza”. Più chiaro di cosi…