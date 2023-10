Dalla “Striscia di Gaza” a “Striscia la notizia”….è un’attimo! Farsa d’Italia!

Oramai la nostra attenzione è costretta dagli eventi a zampettare da una guerra all’altra. Non c’è tregua. Da quella in Ucraina a quella interminabile tra Israele e Palestina che come un vulcano erutta ciclicamente con la sua lava di morti e sangue, sempre abbondanti. Ma dato che non ci facciamo mancare nulla, eccoci precipitati nella “guerra dei melones“, come è stata ribattezzata da qualche quotidiano, quella che andata in (fuori) onda tra la primo ministro, il suo oramai ex compagno tutto ciuffo e gaffe, e gli eredi dell’ex cavaliere proprietari della TV che ha scatenato l’incidente belllico. Così, passare dalla “Striscia di Gaza” a “Striscia la notizia” è stato un attimo. Dalla tragedia al grottesco. In pieno stile della peggiore commedia italica. Così come la reazione dell’interessata che ha licenziato con un tweet il componente della sua famiglia così poco tradizionale (della serie predicare bene e razzolare male), mentendo sulla circostanza di averlo mollato già da tempo, come la cronaca (il 2 ottobre erano a teatro insieme) e il tenore di una intervista di “lui” sul settimanale “CHI” ancora in edicola dimostrano. Utilizzando la solita arma di fare la vittima che si deve difendere dai cattivi che la perseguitano, sino ad utilizzare maldestramente pure il proverbio della goccia e della roccia. Perchè la goccia, da quando mondo è mondo…tempo ci vuole, ma buca sempre la roccia! A parte questo, Meloni da donna di potere qual’è sta ricevendo dalla stampa di destra amica un trattamento conseguente. Così come questo caravanserraglio di commentatori fece con l’uomo di potere Berlusconi. Con uno schema di puro servilismo verso il potere che ovviamente non può tenere conto delle circostanze…opposte. All’epoca, infatti, difendevano il loro puttaniere padrone e bacchettavano la moglie Veronica definita da Feltri “velina ingrata” rea di aver reagito alle frequentazioni di minorenni che erano allora emerse e che avevano fatto traboccare il vaso. Ora invece “il puttaniere” Giambruno, a cui come al cavaliere piace tanto fare il piacione con le altre donne, lo bastonano. La differenza è che di Mediaset lui non è il padrone ma un dipendente a cui solo un anno fa è stato dato (per merito ovviamente) un programma tutto suo…e che ora dovrà sloggiare (anzi transumare) sia da casa che dalla bottega. Mentre la disonorata è “padrona” del governo. Uno schemino per lingue inossidabili…e senza faccia. C’è da augurarsi che ora la smettano a destra di continuare ad impartire lezioncine sul come ogni cittadino deve vivere la propria vita privata e smettano la ipocrita propaganda con famiglia tradizionale, Family day e pesche incluse. Comunque, questa vicenda esplosa ad orologeria nella migliore delle ipotesi per fuoco amico ha guastato la festa ai Fratelli d’Italia impegnati ad autoincensarsi per i presunti successi conseguiti in un anno di governo. Successi ovviamente che vedono solo loro. Un anno in cui Giorgia Meloni, a parte aver tolto quello che di buono avevano fatto i governi prima di lei (RdC, riduzione costo carburanti e quant’altro) ha registrato fallimenti planetari come sul fronte immigrazione, oltre ad aver demolito il proprio falso mito della “coerenza” avendo fatto inversioni ad U su innumerevoli temi di fondo che sventagliava quando gridava dai palchi in campagna elettorale. Il tutto mascherato da un vacuo attivismo internazionale. Ma il tempo è un giudice implacabile…come lo sono gli elettori italiani. Facili da conquistare con la parlantina, ma altrettanto veloci a buttare giù dalla torre chi per l’ennesima volta ha fatto promesse da marinaio. E’ opportuno dunque tornare alle gravi questioni come quelle delle guerre in corso che vedono questo governo in piena piatta continuità con chi lo ha preceduto. Erano pronti, si….ma al così fan tutti!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.