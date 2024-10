Dalla città delle lotte dell’Alfa di Arese e quelle del Museo di una storia rossa…

Sono i casi della storia, della curiosità e di un filo rosso che ha portato il giovane sindaco della città lombarda, Luca Nuvoli, alla guida di una coalizione di centrosinistra, al Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera. Un luogo dove le lotte per la libertà al garrire delle bandiere rosse, con falce e martello, vengono raccontate passo dopo passo tra foto, libri, medaglie e oggetti ormai unici. E Luca Novoli, consigliato da altri compagni che l’avevano visitato in precedenza, è giunto nella Città dei Sassi per tornare alle radici di storie che nelle fabbriche, nel movimento operaio e studentesco, sono state il limo e l’essenza di tante lotte, consumate dentro e davanti le catene di montaggio di una casa automobilistica tra le più note del Paese. Il primo cittadino, da quanto ci ha detto il direttore del Museo Francesco Calculli, ha svolto una visita minuziosa soffermandosi per una foto ricordo davanti alla sezione tematica, strettamente dedicata alle fotografie del contesto storico politico degli anni in cui Berlinguer era alla guida del PCI. E del quale il prossimo 31 ottobre uscirà un film https://giornalemio.it/cinema/berlinguer-al-cinema-ma-nella-realta-oggi-veri-segretari-di-partito-nemmeno-lombra/ dedicato a quello che, in tanti, ritengono sia stata l’ultimo segretario del più grande partito comunista dell’Occidente. Parlano di quel partito vecchie e nuove acquisizioni del Museo come le donazioni di Dina Caprara, spille, portachiavi e medaglie commemorative in mostra in una vetrinetta.



Nuvoli non dimenticherà certo l’esperienza materana e sul diario del ‘’Che’’ ha lasciato un bel commento, seguito da un altro sulla sua pagina social dedicato al Museo. ” Un grande grazie -ha scritto il sindaco di Arese-per l’immersione politica e culturale che mi è stata concessa alla Casa Museo “Storia del Comunismo” di Matera .Un intreccio tra storia, filosofia, politica, letteratura e azione di popolo. In poche parole il Partito Comunista Italiano. Consiglio di andarlo a vedere per la qualità del percorso e le tante “chicche” che si possono trovare” .



E’ un altro filo rosso che lega compagni e compagne, che non hanno dimenticato radici, passioni, uomini e donne che hanno scritto una grande storia stringendo e cantando bandiera rossa nelle piazze, nelle fabbriche per il lavoro, il comunismo, le lotte di Liberazione.