Dalla cambusa il marinaio Cotugno denuncia :”Sindaco, la nave non va!”

Chi si aspettava che la nave guidata dal timoniere ammiraglio e sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, prendessi il largo dopo tre mesi di piccolo cabotaggio alla ricerca di una maggioranza di vogatori che ancora non c’è, e con una squadra di ufficiali di giunta da completare, e i posti del cassero affidati fino all’approvazione del bilancio dal nocchiero di consiglio navale Donato Braia, resterà deluso. E tra questi anche il marinaio consigliere del gruppo misto Angelo Raffaele Cotugno, stufo di stare in cambusa in attesa che si conoscano regole e ordinativi per il pranzo. La nave non va e attende che qualcuno impartisca la benedizione. Forse per il 20 settembre, ricorrenza del Patrono Sant’ Eustachio. Forse.. Cotugno pronto, comunque, a interrompere il viaggio. E gli altri? Improbabile.



Comunicato stampa Consigliere Cotugno Angelo Raffaele – Gruppo Misto

“LA NAVE NON VA'”

“A quasi cento giorni dall’insediamento del nuovo consiglio comunale di Matera, dopo una estate in cui nella Capitale della Cultura nulla è stato fatto e programmato, settembre si avvia stancamente senza che siano insediate le commissioni consiliari che costituiscono la base per consentire al Consiglio Comunale di esercitare le sue prerogative.

È stata prevista l’ennesima riunione del Consiglio Comunale (dopo quello del 2 settembre) per il giorno 24/9/2025.

Le linee programmatiche esposte dal Sindaco il 2 settembre sono state approvate solo grazie alla disponibilità dell’intero Consiglio.

La votazione ha di fatto certificato che il Sindaco è senza maggioranza, infatti i voti favorevoli sono stati 16 (meno della metà del Consiglio).

Che si sta aspettando per porre rimedio a tale situazione?

È venuta l’ora di prendere coscienza della eccezionalità della situazione materana.

L’esito popolare è stato chiaro.

La città ha chiesto unità attraverso una espressione di voto inedita.

La zoppia dell’anatra si puo’ curare attraverso un alto senso delle istituzioni, tenendo presente tutte le sensibilità che compongono il Consiglio.

Il Sindaco prima di ogni altro ha il dovere di prendere atto della impossibilità di procedere senza una maggioranza.

Tocca a lui liberarsi dalle pastoie politiche che tengono bloccata la città che invece ha bisogno di una guida sicura.

È venuto il momento di assumere in pieno la responsabilità del destino della città parlando il linguaggio della chiarezza.

Non c’è un cronoprogramma delle cose da fare che pure sono state indicate nel programma approvato.

Non ci sono indicazioni di priorità e tempistiche di attuazione.

L’auspicio è che non si arrivi ad inciuci o, peggio ancora, a prove di forza che sarebbero l’ennesimo schiaffo alla città.

L’alternativa sarebbe quella di tornare alle urne con buona pace di tutti.”