A tavola si aggiusta tutto anche per la campagna elettorale per le comunali di Matera 2020. E così annusando i profumi della tavola, sempre apparecchiata di via Ridola, dove la pentola- come si dice dalle nostre parti- ”freve” sul fuoco, pronta alla calata della pasta. E stavolta sono state le tagliatelle al sugo di Bolognina ( le papere di Occhetto sono scotte come lo spaghetto al grano tenero) preparate dal leader Pino ”APPeppino’ Siggillino per un invitato ”stellare” in odore di santità , che è il condominiale capogruppo al Comune Antonio Materdomini. E’ stata, da quanto ha riferito, Pino L’Evangelista, una forchettata a prima vista con tanto di ”scarpetta” nell’unico piatto da maestro disponibile, dove tutti ci hanno inzuppato il pane. E così tra una forchettata e l’altra le tagliatelle si sono insaporite con un sugo alla bolognese, con pezzi di salsiccia ”Negroni” sponsor dell’incontro perchè- come diceva la reclame-le stelle sono tante milioni di milioni…E quando spuntano le stelle è festa di paese con una alleanza alla ”matarrese” , tant’è che i capelli che si sono subito ”arrizzati” sul capo pentastellato e ”allisciati” su quelli di APPeppino. Da cosa nasce cosa e tra pacche sulle spalle e una bicchierata di vino ”primativo”, tirato fuori dal cantiniere Franco Capodilupo, è nato questo ”piatto” (è la parola giusta) per una tavolata elettorale. E la cosa da quanto ha riferito Antonella Presta, con la doppia tessera la n.2 di APPeppino e del Partito demografico, ha destato le gelosie del segretario CosimoDamiano che si vuole sedere ”comunque” a capotavola e tirare la volata del 2020 venti e venti, giocando con un mazzo di carte marca ”Modiano, qua la mano…” E quanto si tratta di carte Materdomini vuole vedere, APPeppino pure che il tresette lo sa fare con tutti i segn…ali di fumo di sigarette . E ancora di più Stacchio Grieco, responsabile bilancio e piani quinquennali del movimento, che minaccia di buttare il gioco a terra se vede una carta segnata, viziata o ”inzivata” e cioè unta e bisunta da condimenti non richiesti. Sopratutto se nel sugo alla bolognese ci finiscono pezzi e aromi alla ”puttanesca” o alla ”sangiuannin”, con la comparsa dei compari di presepe o di SangGiovanni. E qui pare che si debba arrivare ai Conti…, per metterci una pezza dopo lo strappo della ”Rifezza” dove i campioni della ”Bolognina” vennero a svernare. A quanto pare, da quanto ricorda l’ex segretario del partito Uccio Altezza(il solito correttore ortografico di windows) in cerca di ispirazione e di una ‘cosa’ che non diventò nè bianca e nè rossa, ma restò rosa. Per il veterinario Felice Tressanti quel colore ”nè carne e nè pesce” si può risolvere con un’altra svolta , ricorrendo a solfiti e bisolfiti per far venire le gote, gli ‘sckaccariddi’ scarlatti anche agli anemici. Servirà, da quanto ha commentato a caldo l’avvocato Michele De Rovellis, responsabile affari legali di APPeppino, a brindare alla nuova coalizione con il sindaco. E visto l’appetito si è concordato su tal ”Trimalcione”, già seduto sopra allo squalone…della chiesa del Purgatorio. Per lui una tagliatella APP stellare in salsa matarrese. Sarà il menù delle campagna elettorale. Il sondaggio è già partito sulla piattaforma ” la basculla” che va bene, come dice Antonella la moglie di APPeppino, per la poltrona, il letto e la culla. Se l’alleanza tira ci si siede a tavola (niente rutti, per decenza) e voto secco. Questa volta si brinda con il prosecco…