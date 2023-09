Dalla Basilicata, giovani in fuga…il fallimento di chi ha governato!

Abbiamo sempre ritenuto, scrivendolo spesso, in tempi non sospetti, sul quotidiano (all’epoca della Basilicata, ora del Sud) a cui abbiamo collaborato dalla sua nascita e per oltre un decennio, che chiunque si occupasse di politica e nella fattispecie di amministrazione di un comune o di una regione, avrebbe dovuto in primis conoscerne i dati anagrafici (composizione e tendenza). La ragione è elementare: come fai a programmare gli interventi se non sai quanti pensionati, quante donne, quanti studenti, ecc. compongono la platea dei beneficiari? E quali misure adotti nel caso si registri una tendenza alla riduzione della popolazione? Verrebbe da dire “elementare ,Watson!“. Ma così ovvio non deve esserlo se torniamo a registrare che la Basilicata non è una regione per giovani. Certo, anche quì ne nascono meno… ma quelli che c’erano sono scappati via. Qui non hanno intravisto un futuro. La conferma giunge, ancora una volta, implacabilmente -per l’appunto- dai dati anagrafici (oggi elaborati nell’ultimo report dell’ufficio studi della Cgia di Mestre sulla denatalità in Italia) che fanno giustizia di qualsiasi propaganda dei politici di turno alla guida di questa microrealtà regionale sulla bontà del loro operato, e ne sanciscono il fallimento. Secondo gli ultimi dati Istat, tra il 2013 e il 2023 la popolazione complessiva residente in Basilicata è diminuita di 42.198 unità, ovvero il 7,3% dei 578.391 censiti 10 anni prima. Ma di questi, cosa più grave, ben 22.831 riguardano la fascia di età tra i 15 e i 34 anni: quella su cui si fonda il futuro! Oggi, quelli rimasti -almeno sulla carta (perchè c’è da considerare anche che in tanti sono fuori regione ma non hanno cambiato residenza)- sono 113.064 con un calo pari al 16,6%. Più del doppio del dato nazionale (-7,4%) dunque, un particolare che non consente di liquidare certo la questione come un “mal comune…“. Anzi, accentua di più la responsabilità di chi in questi anni ha avuto l’onere di decidere la destinazione delle risorse per contrastare questa “fuga” e non ne è stato capace. Una responsabilità aggravata da due specificità della Basilicata: essere in pochi (pochissimi, nemmeno un quartiere di una metropoli) e con “ricchezze” specifiche (petrolio in primis) che hanno assicurato un surplus di risorse. Un fallimento, dunque, di politiche che oltre a non essere riuscite a mantenere sul posto i figli di questa terra, non sono state capaci nemmeno di guardare lontano e affrontare in modo originale e positivo il fenomeno dell’immigrazione. Programmando ad esempio una accoglienza di nuclei familiari da far insediare gradualmente nei tessuti sociali dei nostri comuni, in quelle tante case abbandonate e assegnado loro i numerosi terreni incolti (anche questo proponevamo da quelle colonne si da allora). Se così si fosse fatto, si sarebbe potuto almeno contenere il fenomeno di abbandono dei nostri territori. E forse oggi anche la difficoltà delle imprese a trovare manodopera sarebbe minore. E’ la Cgia di Mestre, nel suo studio a dire, infatti, che “Alla luce della denatalità in corso nel nostro Paese, appare evidente che per almeno i prossimi 15-20 anni dovremo ricorrere stabilmente anche all’impiego degli extracomunitari.” Immaginiamo se negli scorsi 10/15 anni si fosse messa in campo una accoglienza del tipo prima ipotizzato, come oggi ne saremmo avvantaggiati. Ma tant’è ed ora bisognerà cominciare da capo e non sarà certo facile considerato che tra chi è al timone della politica locale e nazionale agita lo spauracchio della “sostituzione etnica“. Ma “Si tratta – come ammette la stessa Cgia – di un’operazione complessa e non facile da gestire. Anche perché il tema dell’immigrazione e del suo rapporto con il mondo del lavoro è molto articolato.” E richiederebbe “una Pubblica Amministrazione in grado di funzionare bene e con performance decisamente superiori a quelle dimostrate fino a ora. Il buon esito di un’iniziativa di questo tipo non può prescindere da una ritrovata efficienza dei centri per l’impiego.” Tutto ciò che (anche per responsabilità nazionali) si è fatto decadere ai livelli attuali, senza che si sia effettuato alcun turn over nei Comuni e nemmeno assunzioni nei Centri per l’Impiego (anche se in quest’ultimo caso di fondi ne furono stanziati dal Conte2). Sarà dura. Nessuna illusione che nel breve periodo si possa invertire la tendenza. L’assenza di soggetti che sappiano guardare oltre il proprio orizzonte elettoralistico, la conclamata incapacità a cogliere le potenzialità del PNRR e l’annuncio del ripristino a livello europeo del Patto di stabilità, non consentono ottimismi. Qualcosa bisognerà fare. Questo è certo.

