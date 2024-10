Dal Notaio con la conta del 17 per sfiduciare Bennardi ? Ni

La voce gira e con insistenza.Ma a quanto pare, prima che i consiglieri di opposizione al Comune di Matera ufficializzino la sfiducia al sindaco Domenico Bennardi e alla giunta, occorrerà raccogliere le firme di due, tre indecisi. Qualcuno si diverte con il conto alla rovescia e dà per lunedì 20 ottobre la data fatidica per mettere nero su bianco. Sembra facile. Con quel ricorrente ” ma stavolta si fa seriamente” dopo il voto in consiglio con la mozione di sfiducia respinta per una inezia. Servono firme e volontà di andare avanti fino in fondo a un anno buono dalla scadenza del mandato e con un voto che si profila per la prossima 2025. Ma mandare a casa Bennardi e i suoi anzitempo significherebbe aprire a una fase commissariale, con tutti i limiti che la cosa comporta. E poi nessuna delle potenziali ”maggiori” coalizioni che dovrebbero tirar fuori il candidato sindaco sono pronte per farlo. A meno che , come continua ad accadere per la nostra regione, non decida Roma dove le cose non vanno certo d’amore e d’accordo sia tra i partiti di governo che tra le opposizioni con veti e distinguo che vanno dal Pd al M5S, da Italia Viva ad Azione. E sappiamo come è andata a finire per le passate regionali, tanti errori e nessuno che si sia dimesso o che sia stato indotto a farlo. E allora, campagne acquisti e cambi di casacca in itinere, teniamo in considerazione la necessità di approvare il bilancio ( a dicembre 2024) e prove tecniche sotterranee e palesi per indurre Bennardi ad azzerare la giunta e a guardare a quanti dall’opposizione potrebbero dargli una mano…Ritorniamo al Pd (e a qualche individualità in cerca di riferimenti per il futuro) che entrò nella seconda fase della giunta guidata da Raffaello De Ruggieri, eletto con una coalizione civica e di centrodestra. Possibile. Per questo fine settimana il notaio può aspettare…Certo Il sindaco, pur pressato e poco tranquillo, non se ne starà con le mani in mano. Situazioni difficile, che richiede scelte ponderate tra il ” Basta, mi dimetto” e ” Andiamo avanti, ma con una nuova maggioranza”. E qui si rischiano di perdere pezzi…Auguri