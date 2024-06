Dal governo 110 mln di euro per la diga del Rendina

Era il 22 gennaio del 2021, quando l’allora sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta, intervenendo (da remoto, in pieno Covid19) ad una iniziativa di Coldiretti di Basilicata (https://www.lecronachelucane.it/2021/01/22/coldiretti-spiraglio-per-la-diga-del-rendina/) sullo stato della diga del Rendina e del suo futuro, affermava che “Il ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Agricoltura e su forte spinta del Consorzio di Bonifica della Basilicata, sta lavorando per restituire alla fruibilità ed utilizzo la diga dell’Abate Alonia, meglio conosciuta come diga del Rendina. Grazie ad uno studio che il Consorzio ha sviluppato a partire dal 2017, è stato possibile nel mese di dicembre scorso ritenere fattibile la rimessa in funzione della diga che, costruita negli anni cinquanta , non è più utilizzata dagli anni novanta.” Seguito da relativo impegno per progettazione e reperimento fondi per i lavori. Ora a distanza di oltre tre anni, nel pieno di una crisi idrica, arriva l’annuncio dell’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che: “Il governo Meloni su indicazione della Regione Basilicata ha stanziato 110 milioni di euro per il ripristino dell’invaso del Rendina. Un intervento candidato dal consorzio di bonifica e sostenuto dal Presidente Bardi con determinazione che ha chiesto ed ottenuto l’inserimento dello stesso nel PNIISI (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico)”. “Si tratta di una infrastruttura strategica per il territorio, di cui si avverte ancora di più la necessità per via dei cambiamenti climatici e della difficile situazione legata alla carenza idrica che si inquadra nella strategia del Governo regionale di accrescere la capacità di invaso e di fare della risorsa idrica una leva di sviluppo sia per i distretto agricoli che per quelli produttivi della regione” .

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.