Le donne in politica, specie in ruoli apicali, è un tema tutt’ora irrisolto e che ciclicamente ritorna nel dibattito generale ed in quello interno delle varie forze politiche, come è capitato recentemente nel PD a livello nazionale con il subentro di Letta alla segreteria. E’ una questione culturale che meriterebbe un definitivo salto in avanti, sebbene l’attuale struttura oggettivamente debole dei partiti non aiuti molto. E’ in questa direzione che anche “Articolo Uno” si è mosso a livello nazionale con delle ricadute (come è naturale e consequenziale) sul territorio.

Infatti, come si legge nella nota che pubblichiamo a seguire il “Forum regionale delle donne” di questo partito (che ha come esponente nazionale Roberto Speranza), comunica di aver scelto come proprio portavoce Angela Blasi e indicato alla vicesegreteria regionale Lina Marchisella.

Ecco il testo integrale del comunicato:

“Anche in Basilicata, sulla scia del grande lavoro del Forum Nazionale delle donne di Articolo Uno, è ripresa l’attività del Forum regionale delle donne, con proposte, incontri e documenti programmatici posti all’attenzione del partito.

Abbiamo voluto ricostruire un progetto politico credendo che la ripartenza possa e debba passare anche dalle donne, per farci promotrici della riconnessione tra i territori, di per favorire l’incontro di quel campo progressista e democratico che tante e tanti di noi ancora vogliono fecondare con il proprio dovere civico.

Nell’assemblea del Forum, svoltasi in modalità telematica, lo scorso 18 maggio abbiamo voluto affidare le nostre visioni e spunti di riflessione strutturando organicamente un gruppo che aveva iniziato già da tempo un percorso di condivisione e confronto, scegliendo non solo di dotarsi di una portavoce ma anche di indicare una donna come vice segretaria regionale da proporre all’assemblea regionale.

Ed abbiamo voluto affidare il ruolo di portavoce ad Angela Blasi (già presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità ed attuale consigliera comunale del Comune di Potenza) e indicato Lina Marchisella (già sindaca del Comune di Tricarico), quale vice segretaria regionale.

Crediamo che la presenza delle donne negli organismi sia utile a migliorare la qualità della società, a renderla più equa e giusta nei confronti dei tanti nuovi bisogni emergenti.

Il Forum delle Donne di Articolo Uno augura buon lavoro alla portavoce Blasi e alla vice segretaria regionale Marchisella, alle quali non faremo mancare il nostro sostegno e attraverso le quali faremo convergere il nostro sguardo di genere.

Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro a Carlo Rutigliano eletto segretario regionale di Articolo Uno ed al vice segretario Luca Lorenzo.“