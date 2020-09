Siamo nel pieno tourbillon della cronaca politica con i leader dei partiti costretti a un tour de force da un capo all’altro dello stivale, ripetendo più o meno concetti, frasi, slogan ripresi dai social- sopratutto- e che sulla carta dovrebbero fare audience, consensi e- chissà voti. Talvolta ci sono contestazioni, proteste di diversa motivazione e articolazione e i toni, megafoni a parte, si alzano a mille watt. E’ accaduto nel finesettimana con Matteo Salvini (Lega), del quale abbiamo abbondantemente riportato servizi e impressioni, e con Luigi Di Maio (M5S) che ha ricevuto la contestazione da precari della scuola sull’operato della ministra Lucia Azzolina. Due contesti diversi. Abbiamo ricevuto una ulteriore riflessione sulle proteste di un gruppo di ragazzi e di cittadini durante il comizio di sabato scorso di Matteo Salvini. Antonio Nacci, rigorosamente posizionato in una Sinistra ”fedele alla linea” del passato ma che auspica guardi al futuro, ringrazia i ragazzi scesi in piazza invitandoli a non mollare ”perché rappresentano la genuina risposta contro una politica del centro destra ed

in particolare della Lega fatta di odio , ieri contro i terroni , oggi contro i migranti . Io ero lì insieme a i ragazzi non solo perché era giusto ma perché hanno dato vivacità in questa città dormiente”. Ritardi di inizio comizio a parte e sul campionario di un capitano imbonitore, Nacci parla “di sceneggiatura teatrale , ben collaudata, che prevede come nel più classico scenario delle vendite multilevel che il pubblico sia bombardato con la musica ad alto volume intervallato dagli interventi di “venditori” o aspiranti venditori per concludere con l’apoteosi del capo .Questo è quello che è andato in scena anche a Matera dove in piazza prima dell’arrivo del capo si sono alternati a parlare gente come il presidente della regione Basilicata , il sindaco di Montescaglioso e il candidato sindaco di Matera”

Ma veniamo al “Capo” -prosegue Nacci-che dopo essersi fatto attendere come una star, ha iniziato la sua vendita con un classico “la questione migranti” , ovviamente senza dare una soluzione ne tanto meno spiegare perché esiste il fenomeno migratorio , perché se lo avesse spiegato forse molti Lucani capirebbero che questo fenomeno è identico a quello che colpisce tanti giovani lucani che lasciano la Basilicata per motivi economici. Perché Salvini sa e mente o dovrebbe sapere , ma questo non lo giustifica anzi un politico che non sa è pericoloso allo stesso modo , che questi flussi migratori sono dovuti allo sfruttamento che avviene in quei territori da parte delle multinazionali occidentali, dalle estrazioni petrolifere e di ogni risorsa mineraria alla pesca come avviene in Basilicata dove le multinazionali petrolifere fanno quello che vogliono con i risultati che tutti sappiamo”. Considerazioni che si fermano qui, ma che potrebbero continuare ancora e infine un appunto sul servizio pubblico che, oltre alle immagini della piazza e all’intervista al leader della Lega, non ha raccolto l’altra voce della piazza.C’è il ballottaggio e Salvini, se il candidato del centrodestra come è nelle proiezioni della vigilia è tra le indicazioni ”in testa” dell’urna, sarà di nuovo a Matera probabilmente con altri leader del centro destra. Telecamere accese e microfoni aperti…