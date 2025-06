Dal centro Destra appello ai ‘’responsabili’’ per maggioranza pro Nicoletti

Ed è quello che servirebbe per allargare la maggioranza necessaria per consentire al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, per governare e attuare le linee di un programma che ha individuate priorità in vari settori. La richiesta dei partiti di centrodestra e dei civici, che contano 11 consiglieri su 32 nell’assemblea cittadina, è venuta fuori dopo un incontro al quale non ha partecipato il sindaco per gli impegni nella Capitale con il ministro per i Beni culturali, Alessandro Giuli. Posizioni, analisi e richieste condivise dal primo Cittadino. “La città -riporta il comunicato- ha bisogno di una guida salda e di un governo largo, capace di superare le contrapposizioni elettorali per rispondere alle urgenze della comunità. Questo è il tempo della responsabilità e della condivisione’’. Pontieri al lavoro della prima seduta del Consiglio comunale. Dall’altra parte, come emerso nei giorni scorsi, maggioranza ‘’unita e coesa’’ nel rispetto del voto degli elettori. L’anatra zoppa e lì tenta di volare. Mica facile



COMUNICATO STAMPA

Nicoletti sindaco eletto: il centrodestra pronto ad allargare il campo per garantire stabilità a Matera

Matera, 16 giugno 2025

Le forze politiche di centrodestra e le liste civiche che hanno sostenuto Antonio Nicoletti: pronti a costruire una maggioranza ampia e responsabile per il bene della città

Si è svolta oggi una riunione delle forze politiche di centrodestra e delle liste civiche che hanno sostenuto la candidatura di Antonio Nicoletti a sindaco di Matera. L’incontro, condiviso con il sindaco eletto, ha rappresentato un momento di confronto schietto e costruttivo alla luce del nuovo scenario politico e amministrativo emerso dal voto.

Le forze della coalizione hanno preso atto con lucidità e senso di responsabilità del risultato complessivo delle elezioni: se da un lato i cittadini materani hanno scelto in maniera netta Antonio Nicoletti come primo cittadino, dall’altro l’attuale composizione del Consiglio comunale non assegna alla coalizione che lo ha sostenuto un numero sufficiente di seggi per garantire da sola la stabilità amministrativa.

Di fronte a questa evidenza, è emersa con chiarezza la volontà condivisa di aprire un confronto istituzionale serio e trasparente con tutte le forze presenti in Consiglio, al fine di costruire un’alleanza più ampia, fondata sulla responsabilità, sulla condivisione di obiettivi concreti e sull’interesse esclusivo della città.

Il sindaco Nicoletti, assente alla riunione per impegni istituzionali improrogabili a Roma – dove è già all’opera per affrontare le numerose emergenze ereditate – ha espresso pieno apprezzamento per lo spirito di coesione e apertura emerso dall’incontro.

Le forze politiche di centrodestra e le liste civiche che lo hanno sostenuto ribadiscono il proprio impegno a collaborare lealmente con tutte le componenti disponibili a costruire un’amministrazione stabile, competente e orientata al rilancio di Matera.

La città ha bisogno di una guida salda e di un governo largo, capace di superare le contrapposizioni elettorali per rispondere alle urgenze della comunità. Questo è il tempo della responsabilità e della condivisione.