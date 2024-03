Dal campo largo, al campo visivo….dal Bardi-bis al Trerotola-bis?

La tormentata vicenda della scelta del candidato presidente che per il centro sinistra dovrebbe provare a contendere il governo della Regione Basilicata è finalmente finita. Ma l’impressione, a giudicare dai commenti che si registrano, è che sia finita peggio di come è partita. La pezza, peggiore del buco. Con tantissimi lucani che, come novelli Don Abbondio, hanno pensato: “Lacerenza! Chi è costui?” La logica e il buon senso, oltre che la convenienza elettorale, avrebbe dovuto spingere -considerato che ci si è ridotti a ridosso della presentazione delle liste- ad individuare una figura nota ai più (magari una donna, come avevamo suggerito). E che non sembrasse un apprendista stregone per la carica politica a cui compete. Ed invece è proprio quello che Domenico Lacerenza (ieri sera all’ Ansa) dichiara candidamente: “Per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all’altezza.” E ancora, oggi, “Io sono stato coinvolto appena ieri pomeriggio, prendo atto della fiducia che mi è stata riconosciuta. Sono stato catapultato in questa impresa, che può incuriosire, lo capisco, mi rendo conto, ma mi servono 24 ore per orientarmi.” E’ evidente che si presenta come il classico cavolo a merenda, senza avere la più pallida idea di che cosa è stato chiamato a fare, non solo nel senso del ruolo, ma anche e soprattutto del programma. Quanto ciò potrà servire a questo campo (che più che largo è diventato visivo) per competere davvero elettoralmente, lo vedremo. Sicuramente non è confortante per il futuro dei lucani che, dopo un generale che dopo cinque anni ancora deve acclimatarsi, dovranno aspettare ora che un oculista impari a vederci chiaro in politica e sui tanti problemi da affrontare. Però, almeno sulla sanità, che poi è il capitolo più corposo del bilancio regionale, dovrebbe non avere problemi. Insomma, è molto forte l’impressione e il timore che fronte ad un Bardi-bis….. ci si ritrovi a a rivivere un esito da Trerotola-bis. Ma può darsi che la situazione evolva meglio di quanto appaia. Ed è proprio il caso di dire che è quna questione di punti di vista…. Ammesso, però, che entro le 24 ore di orientamento richieste dal neo candidato, la telenovela non si arricchisca di una nuova puntata. Saremmo davvero alle comiche finali. Ma è esattamente ciò di cui non si ha bisogno. A seguire le parole a caldo di Lacerenza:

Per Eustachio Follia, candidato presidente di VOLT Basilicata, dichiara che “PER CHI TEMEVA UN “TREROTOLA-BIS”, E’ ANDATA ADDIRITTURA PEGGIO”. In una nota, infatti, scrive: “Terminata, finalmente, la lunghissima ed estenuante lotta di potere, Pd e M5S hanno trovato un accordo per individuare il candidato presidente. Anche in questo caso, come è già stato per la scelta di candidare nuovamente il generale Bardi per la destra, siamo di fronte ad un compromesso raggiunto sui tavoli romani – decisioni prese da Schlein, Meloni, Salvini e Tajani – senza nessuna considerazione per i cittadini lucani.

Un compromesso che, oltre a mortificare la Basilicata, mortifica quello che dovrebbe essere il ruolo dei partiti e della buona politica: del M5S ormai non resta più nulla, se non il ricordo; mentre del Pd restano dirigenti locali privi di qualsiasi visione e autorevolezza. Hanno svuotato la politica di idee, di passione e di contenuti, ed hanno appaltato una intera coalizione ad un potere esterno del quale bisognerebbe perlomeno diffidare. Temevamo un “Trerotola-bis”: è andata addirittura

peggio.

Che non sarebbe andata a finire bene lo avevamo previsto un anno e mezzo fa, quando abbiamo avviato il tour di ascolto “Idee per la Basilicata”, avanzando la candidatura di Volt alle elezioni regionali al di fuori dei due sistemi di potere: destra e centro. Da allora abbiamo ascoltato il territorio, per comprenderne a fondo i bisogni e avanzare proposte. La Basilicata in via di estinzione ha urgente bisogno di una svolta: l’abbiamo chiamata la Rivoluzione Viola.

Una Rivoluzione fatta di idee e di progetti per mettere a frutto le enormi ricchezze, risorse e potenzialità della nostra regione, per frenare lo spopolamento e riportare qui i giovani affinchè possano realizzarsi. Puntiamo su investimenti moltiplicatori anziché sulla propaganda dei bonus a pioggia dati anche a chi non ne ha alcun bisogno. Puntiamo su una comunità in salute che non spreca le sue risorse producendo emigrazione sanitaria; puntiamo sul rilancio dell’università, sui talenti e sulle mille possibilità di creare occupazione. Puntiamo sulla buona politica, per restituire fiducia e valore alla nostra regione e alla sua comunità.”