Dai Comuni alla Regione. Anci auspica ‘’costante confronto’’ con eletti

E’ quanto auspica Andrea Bernardo con il direttivo, presidente dell’Anci di Basilicata, ed ex sindaco di Colobraro ( Matera) per due mandati consecutivi, a sindaci, assessori e consiglieri ( tre le donne elette) nel nuovo consiglio regionale. E del resto, soprattutto quando si è espressione dei piccoli centri, di comunità che tutti i giorni hanno a che fare con i problemi dei servizi ( dalla sanità ai trasporti, dai trasporti al credito) e a situazione di povertà, spopolamento, non c’è altro da fare che nel trovare soluzioni. Allora buon lavoro: l’Anci resta un luogo per confrontarsi e lavora insieme.

ANCI BASILICATA AUGURA BUON LAVORO AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI AUSPICA VI SARA’ UN COSTANTE CONFRONTO SULLE TEMATICHE DI INTERESSE DEI COMUNI

Il Presidente ed il Direttivo dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione di Basilicata, formulano i migliori auguri di buon lavoro al riconfermato Presidente della Regione Basilicata ed a tutti i Consiglieri regionali eletti.

Nel contempo, ringraziano i consiglieri e gli assessori regionali uscenti per la dedizione con cui hanno svolto il proprio mandato.

In particolare, si complimentano con i tanti colleghi che hanno partecipato alle elezioni regionali, contribuendo a tener alta l’attenzione sulle tematiche proprie dei Comuni e delle relative Comunità, congratulandosi con ciascuno di loro per gli ottimi risultati elettorali ottenuti.



La rappresentanza degli amministratori comunali in Consiglio Regionale è davvero corposa e di qualità, il ché fa ben sperare per l’accoglimento delle istanze pedissequamente poste all’attenzione regionale da Anci-Basilicata negli scorsi anni, in specie in tema di: livelli essenziali assistenziali e sanitari; prestazioni e servizi socio-sanitari; contrasto alle povertà e alle diseguaglianze; formazione, scuola e lavoro; strutture ed infrastrutture; sostegni allo sviluppo agricolo delle aree rurali vocate; ambiente e sviluppo sostenibile; attività professionali, economico-produttive e industria. Temi questi, come tanti altri, sui quali Anci-Basilicata auspica vi possa essere un ampio e proficuo e costante confronto, anche al fine di aprire una nuova stagione delle Autonomie Locali di Basilicata.

Il Presidente ed il Direttivo dell’Anci esprimono, in particolare, le proprie felicitazioni agli amministratori comunali eletti in Consiglio Regionale, nelle persone di:

Piero Marrese – Sindaco di Montalbano Jonico;

Nicola Morea – Sindaco di Irsina

Pasquale Pepe – Sindaco di Tolve

Domenico Tataranno – Sindaco di Bernalda

Michele Napoli – Vicesindaco di Potenza

Alessia Araneo – Consigliere di Melfi

Antonio Bochicchio – Consigliere di Avigliano

Maddalena Fazzari – Assessore di Potenza

Viviana Verri – Consigliere di Pisticci

Il Presidente Anci Basilicata – Andrea Bernardo

