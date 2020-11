Per anni in trincea in consiglio comunale con il vessillo pentastellato, paladino di mille battaglie, a volte di risposte a interrogazioni senza risposte e tra queste la filiera di quelle legate a Matera 2019 e alla filiera degli immobili di proprietà della Fondazione come Casino Padula al rione Agna. Una vasta area verde e di spazi ”reclamata” dai residenti e dai ragazzi che hanno a disposizione davvero pochi spazi e si arrangiano come possono. E allora da un prosindaco, come Antonio Serravezza, a un presidente del consiglio – Antonio Materdomini- viene la richiesta di essere conseguenziale e di mettere a tutto quanto ha fatto durante la gestione di centrodestra e di centrosinistra della giunta De Ruggieri. E’ una questione di coerenza …

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Voi dite che ancora troppo presto? Non lo so, purtroppo sono talmente tante le domande che vorremmo fare al nuovo Sindaco che forse non stiamo più nella pelle. Di solito si aspettano i primi cento giorni per capire l’indirizzo della volontà di un nuovo sindaco eletto ma, purtroppo, i cittadini materani hanno provato per anni a chiedersi cosa facesse il vecchio sindaco e la sua giunta senza risultati. Oggi c’è stata una svolta epocale e tutti ci attendiamo tante cose dal nostro nuovo Sindaco anche perché è un pentastellato. Per anni c’è stato all’opposizione solo Antonio Materdomini, un cinque stelle che ha combattuto contro i mulini a vento. Io l’ho definito il Don Chisciotte materano. Ha presentato tantissime richieste durante i Consigli Comunali a cui non ha quasi mai ricevuto una risposta. Beh, allora iniziamo proprio a tirar fuori tutte le richieste che i penta stellati hanno sollevato e proviamo a dare qualche risposta, altrimenti è facile oggi seppellire ciò che è stato insabbiato con un semplice silenzio dell’ex maggioranza.



Ora il Sindaco con il Presidente del Consiglio, Antonio Materdomini, hanno il dovere di aprire i cassetti e tirar fuori le carte, se ci sono ancora. Io lancio da qui subito una richiesta per tutta la comunità di Agna – Le Piane: vogliamo sapere la verità sul possesso del Casino Padula. Signor Sindaco e Presidente del Consiglio, durante la campagna elettorale, avete visitato il sito in questione e avete promesso di far conoscere alla nostra comunità chi attualmente è in possesso del Casino Padula e in che forma di contratto ne usufruiscono. I giovani, gli anziani vorrebbero poter entrare nel parco e godersi il sole e il verde circostante. I ragazzi del rione giocano abusivamente nei due campi di calcetto a cinque. Signor Sindaco sappia che questa zona periferica a sud di Matera è la più popolata della città ed è completamente abbandonata. Incontriamoci per un caffè sarà interessante fare una breve e tranquilla passeggiata per conoscere una parte della città che da poco amministra. Buon lavoro signor Sindaco e a presto.