Era il nove dicembre 2020, in uno dei suoi tanti velenosi attacchi frontali a Conte, che sparò la prima volta la sua minaccia “ci sono tre poltrone” a disposizione. Da allora, coccolato dal 90% della stampa e delle tv, in decine e decine di interviste sue e delle di lui ministre e colleghe di questo assalto al governo è tornato a minacciare queste stesse dimissioni decine e decine di volte.

Con quelle valige delle ministre Bonetti, Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto, sempre lì belle e pronte oramai da un mese (oggi), ma che rimangono lì, inchiodate a quelle poltrone proprio come loro. Non mollano. Chissà se qualche cambio di biancheria se la sono lasciata fuori, altrimenti come avranno fatto in tutto questo tempo? Poveracci.

Ancora ieri il Bullo di Rignano ripeteva (Stasera Italia) che: “Non è una questione di posti, noi le poltrone le lasciamo“…..come hanno ripetuto-vittime del loro ventriloquo (con le stesse parole, lo stesso odio e odiosità)- at libitum la Bellanova, la Boschi, il Rosato…….

E in questo ripetere, ripetere, ripetere la stessa minaccia……nessuno di loro sembra ascoltare quella voce corale (ed anche incazzata) che si leva dal Paese: ma quando c… togliete il disturbo?

E non perché agli Italiani non interessi un sano dibattito all’interno della maggioranza rispetto a temi così importanti sul tappeto. Ma perchè qui è evidente che si gioca allo sfascio. E non certo per gli interessi generali del Paese che comunque Renzi & C. non possono avere la pretesa di rappresentare, considerato il loro misero consenso residuale.

Da quel 9 dicembre ogni giorno è stato accompagnato da una richiesta diversa, sino a presentare un Recovery tutto suo come se fosse ancora lui il primo ministro e non una piccolissima parte del tutto. Molte sue proposte (come è giusto fare in una coalizione) sono state accolte. Avrebbe dovuto già smetterla di agitarsi.

Ma non molla perchè l’obiettivo è un’altro: far cadere il governo Conte. Sperando di farne un’altro in cui possa avere più peso. Che sia un governissimo (opzione privilegiata) o male male un Conte ter sempre con maggiori poltrone su cui poggiare le terga ….anche le sue medesime, magari.

Chissà se il suo ricatto la spunterà e la farà franca. Tutto dipenderà dal PD e dal M5S e dalla strada che vorranno percorrere. Vedremo. Speriamo arrivi presto il “the end” di questa telenovela di quart’ordine costellata da personaggi in cerca di autore e di visibilità. Ma di una miseria indicibile.

Una cosa è certa, nel mentre lui e i suoi si sgolano da tutti i palcoscenici a parlar male di Conte, il presidente del consiglio (questione di stile) invece di seguirli nella polemica si dedica ai rapporti internazionali per i vaccini (con la Merkel), lo stesso Recovery (con Ursula Von der Leyen), le vicende libiche (con Serraj) e prepara le carte per la resa finale.

Resa finale con questo “disturbatore d’Italia“, come è stato definito dalle colonne del giornale economico tedesco Handelsblatt.

E sì, perché fuori dell’Italia sembra abbiano già preso le misure a questo fenomeno da baraccone nostrano.

Sulla Reuters ad esempio si legge che “Renzi dice che sta facendo politica, ma a me evoca l’espressione inglese playing politics, cioè ‘giocare con la politica’. Descrive chi agisce in modo cinico e spregiudicato per un vantaggio politico o personale, invece che per il bene comune.” Con l’autore dell’articolo (Gavin Jones) che aggiunge: “Una crisi in questa situazione mi sembra assurda. Trovo difficile giustificare la posizione di Renzi, anche perché spazia da una questione all’altra: Mes, servizi segreti, giustizia, Recovery”.

Talmente assurda che gli italiani immaginiamo si segneranno bene facce e nomi di questi sfascisti che non si potranno dimenticare facilmente considerata la loro permanente presenza in tv a reiterare le stesse minacce….in attesa di ottenere il riscatto… per rilasciare vivo o morto il Conte bis.