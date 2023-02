Da Torino al Fontanino: “Salve,sono della Digos…”

“Formidabili quegli anni” per dirla con il leader di Dp Mario Capanna, tra il 1970 e il 1980, di lotta, confronto, immaginazione, provocazione ma anche di rapporti ”leali” da barricate opposte sul piano ideologico e della partecipazione, che avevano tra gli uomini delle forze dell’Ordine e, in particolare della Digos della Questura di Matera, l’antenna dei controlli dello Stato. ” Erano anni difficili – ci ricorda un ”questurino” della Ps , come chiamavamo allora gli appartenenti al Corpo di Polizia- che imponevano discrezione, attenzione ma necessità di confrontarsi con tutti. E capivo bene il clima di rivendicazione di quegli anni, dopo l’esperienza fatta a Torino tra gli operai della Fiat a Mirafiori e nel sindacato unitario dei lavoratori di Polizia, esperienza che portai anche a Matera tra i colleghi che con me avevano avviato un percorso verso la smilitarizzazione del Corpo. Per cui ero abituato a guardare in faccia persone e realtà.Mi presentai, per esempio, nella sede di Lotta Continua.

Nell’immediato ci fu perplessità, perchè erano abituati a vedere i poliziotti , che li osservavano da lontano. Mai poi quel gesto di lealtà fu apprezzato e nel rispetto dei ruoli. Ancora oggi, che sono in pensione, mantengo con alcuni di loro un rapporto di stima e di amicizia. Era il 1976 e venivo dall’ufficio politico della Questura di Torino e lì avevo conosciuto molti di Lotta Continua, Potere operaio e del Fronte della Gioventù. Anche un fiancheggiatore delle Br che faceva volantinaggio davanti ai cancelli di Mirafiori e quando venni a Matera, dove si celebrava un processo nella vecchia sede del Tribunale, ubicato all’ultimo piano del Palazzo dell’Annunziata, nei confronti di militanti di Prima Linea che avevano ucciso un poliziotto a Napoli, mi accorsi che quella persona era lì e chiesi a un funzionario di portarlo in Questura per il riconoscimento. E gli dissi che quando avrebbe verificato le generalità sul terminale avrebbe capito perchè… Una volta identificato venne rilasciato. Avevo buona memoria. Comunque con i gruppi avevo sempre un confronto, sia quando venivano distribuiti volantini che erano spesso contro i governi del tempo che per le manifestazioni’’.



Confronto, chiarezza e metterci faccia e mente. Il funzionario della Digos, che veniva da Torino, ne era convinto e si era organizzato di conseguenza, anche in una città piccola come Matera che viveva anni di tensione, sotto la spinta delle ideologie e di conflittualità sociale e generazionale ” Il confronto – ricorda l’ex funzionario della Digos- era importante per capire, conoscere, lavorare. Un metodo che avevo adottato anche a Matera in Questura.

Sono stato il fondatore del Siulp. A Roma ci andavo con la licenza, perchè non c’era permesso sindacale,. Del resto c’era ancora la Pubblica Sicurezza e per incontrarci con altri colleghi, ci vedevamo nelle sedi della Cgil o della Cisl. Alcune volte ho partecipato ad assemblee di Istituto come referente sindacale, per spiegare il ruolo della Polizia nella società. I problemi dell’epoca,infatti, erano affrontati nelle sedi di Istituti medi superiori, che erano luoghi dove la politica e i problemi erano oggetto di confronto”



“Erano anni belli- ricorda, perchè eravamo tutti attivi, sia noi che i giovani. Loro parlavano di politica, di problemi quotidiani della società e del loro futuro. Quelli delle diverse formazioni politiche, dal Pci alla sua sinistra e oltre, come Lotta continua, Lotta comunista, Democrazia Proletaria avevano come punto di riferimento il Fontanino e via San Biagio. Tenevamo d’occhio anche la Destra, che era rappresentata dai militanti del Fronte della Gioventù, anche loro attivi nel loro modo di fare e con una visibilità anche allo stadio di calcio con la creazione del gruppo di tifosi dei Viking. Tra di loro ragazzi, che poi si sono affermati nel mondo delle professioni, della politica e dell’imprenditoria che oggi non immagineresti fossero cosi attivi. La Scuola, gli Istituti superiori, in particolare il liceo scientifico Dante Alighieri , erano gli altri luoghi di aggregazione politica dei giovani, dove in seguito si distinsero ma con toni e modalità moderate i ragazzi di Comunione e Liberazione. Nelle assemblee i ragazzi erano davvero preparati e discutevano di tutto con una saldatura naturale tra scuola e mondo del lavoro. Già allora venne fuori il problema della Ferrosud, della Liquichimica e loro ne parlavano. Partecipavano a scioperi e cortei. Mi presentavo sempre e questo era apprezzato. Lo feci anche in occasione del campeggio antinucleare a Nova Siri , con quelli di Autonomia del collettivo romano di via dei Volsci . Mi presentai loro, e Casimiro uno degli organizzatori del posto puo’ confermarlo, dicendo : “sono….della Digos di Matera’’.

Fu una esperienza notevole sul piano del dibattito e della partecipazione. Vennero tanti leader nazionali e il raduno destò anche l’attenzione dei Nocse e del prefetto Umberto Improta, che cercavano un latitante, che non venne. I lavori si svolsero con tranquillità. Ma anche a Destra ci fu altrettanto impegno con una iniziativa simile a Montalbano jonico di Terza Posizione e qui incontrai due persone, come Vincenzo e Leonardo, persone preparate e lungimiranti che avevano capito come il Msi doveva andare nel sociale. Tutto andò bene”. E, del resto, era un periodo caldo, tra il 1976 e il 1980, per l’Italia e per la nostra provincia. ” Devo riconoscere -continua il fondatore del Siulp territoriale- che Matera e provincia avevano personalità preparate, di notevole capacità dialettica, da una parte e dall’altra, che sapevano come comportarsi. Anche quando c’era uno sciopero, o altro evento, avevo modo di interloquire con loro. Contattavo gli organizzatori e dicevo loro cosa potevano fare e questo nell’interesse generale. Ma c’era flessibilità e comprensione ,nei limiti del possibile, nello svolgimento delle manifestazioni.

Quando c’erano comizi c’era aria di contestazione, soprattutto nei confronti della Dc, ma anche per quelli del Msi con Giorgio Almirante. Devo dire che allo stesso tempo c’era voglia di ascoltarne la vena oratoria. I gruppi anche di Sinistra, si mettevano a distanza per ascoltare . Ricordo anche quelli, in piazza Vittorio Veneto strapiena, del Pci con un altro Giorgio, Amendola, o Pietro Ingrao o Enrico Berlinguer. Con l’ex segretario del partito comunista interloquii a lungo sulla riforma della Polizia. Si parlava di disarmo. Ed era un clima molto caldo nel Paese e da noi in Valbasento”.

Temi che l’ ex funzionario della Digos portò anche a Radio Castelvecchio, che trasmetteva da una casa della Civita in Fm sulle frequenze di 102 Mhz .” C’era – ricorda- il compianto Michele Ferrara del Pci e al pomeriggio mi recavo alla Radio per commentare tutto quanto riguardava la Polizia,dal sindacato ai fatti di cronaca. Quanti ricordi… Molti legati alla campagna elettorale per l’affissione dei manifesti , tra attivisti del Pci (Paolo, Franco, Angelo) e del Msi (Leonardo, Pasquale, Pietro, Francesco) impegnati a chi faceva prima ad affiggerli in una bacheca al centro in piazza Vittorio Veneto per esempio o a scrivere scritte sui muri di via Lazzazzera, per esempio….Giravamo in auto e spesso li pizzicavamo con secchio di colla e scopa, sanzionandoli, mentre affiggevano il manifesto dell’ultima ora. Ma tenevamo d’occhio anche le scritte sui muri, e qualche volta è comparsa anche una contro di noi: ‘Digos morte” e poi il volantinaggio, che era diffuso nei licei e allo scientifico, in particolare, con la Fgci sopratutto e il giovane Enzo che era tra quelli più attivi e competenti. Ma tenevamo d’occhio anche i gruppi che venivano da fuori, da Bari in particolare, come Lotta Comunista che tentavano di alzare il tono della lotta e che influenzavano le formazioni . Ricordo che le donne, in particolare, con il loro fascino riuscivano a influenzare gli uomini . Due erano di Lotta Comunista e una in Democrazia proletaria, che avevano un ascendente sugli uomini. Una di loro si impegnò in una esperienza teatrale, che aveva sede a Malve nel Caveoso. Zona dove ci furono interessanti esperienze di lavoro e di recupero degli antichi rioni’. Avevamo contatti con tutti , anche con i sindacati dalla Cgil alla Cisnal,di sinistra e destra e su movimenti cattolici, come CL, che erano impegnati nelle assemblee di Istituto ma con toni pacati”. I ricordi si susseguono visti dall’altra parte in apparenza, ma in piazza, nelle assemblee, c’era anche lui quel funzionario della Digos venuto da Mirafiori che ebbe un ruolo nell’arresto del ”professorino” Carlo Fioroni militante della Sinistra extraparlamentare e nella gestione del pentito brigatista Marco Pisetta. Altre pagine della storia di quegli anni difficili, ma che consentirono al BelPaese di uscirne.

N.B la foto delle proteste davanti ai cancelli di Mirafiori sono di Tano D’Amico,tratte dal volume ‘’Gli anni ribelli’’ di Editori Riuniti. Quelle del Siulp dagli annali della storia del sindacato.