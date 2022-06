Da Spine Bianche a La Martella il Laboratorio – Biblioteca di Leonardo Sacco

Era stato l’ultimo testimone ed erede di quella esperienza di ” Comunità” portata avanti a Matera, al borgo La Martella, nell’immediato secondo dopoguerra da quell’imprenditore piemontese illuminato che fu Adriano Olivetti. Un periodo intenso, caratterizzato da una qualificata produzione progettuale e di pubblicazioni che lo scrittore e giornalista Leonardo Sacco riprese con la rivista ”Basilicata” e custodì nella sua biblioteca. E quel corposo lascito ( 10000 libri, foto, riviste, manifesti e altro ancora) dopo la donazione alla Regione Basilicata per la simbolica cifra di 1 euro, custodito in parte dal Comune e in parte dalla Regione, potrà tornare a essere fruibile. ”Ma prima – come ha rimarcato il sindaco Domenico Bennardi, presentando lo spazio funzionale al rione Spine Bianche- occorrerà procedere alla catalogazione e poi con l’account SBN all’inserimento nella rete web bibliotecaria nazionale”. Alla Regione Basilicata è stato già chiesto di mettere a disposizione la sua parte da aggiungere a quella comunale. Si pensa,in proposito, di coinvolgere Provincia, con la Biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” e l’Università . Ma un ruolo dovranno svolgerlo i soci dell’ Associazione ” Adriano Olivetti” , anche se nella delibera di giunta non è scritto, ma è una scelta conseguenziale – come ha riferito l’assessora alla Città e al Territorio Rosa Nicoletti- sopratutto per l’azione culturale e di valorizzazione portata avanti finora sulla figura di Adriano Olivetti e per Leonardo Sacco che ricordiamo quel 27 maggio 2012 al Borgo La Martella, per la riapertura della ”Biblioteca” dedicata all’imprenditore di Ivrea.



Un rapporto da rafforzare per il ruolo da portare avanti con la Fondazione Olivetti e con la stessa ”Fondazione Matera-Basilicata 2019” se la ”politica” deciderà di non buttare a mare o di ”soffocare” con la confluenza in altro ente subregionale insieme alla Lucanafilm commission, come appreso nei giorni scorsi. Del resto, senza nulla togliere alle altre iniziative che troveranno sistemazione nello Spazio Multifunzionale del rione Spine Bianche, come Il Centro laboratorio urbano (acronimo inglese di Luc) per confrontarsi su forme e scelte urbanistiche, architettoniche e dei servizi che vi ruotano, e il Comitato (più che Centro) di quartiere, la Biblioteca è uno scrigno di un modo di pensare che non può prescindere da quanto ‘seminato’ da Adriano Olivetti: dal borgo La Martella (dove Leonardo Sacco avrebbe voluto attivare la biblioteca) fino a Spine Bianche. O rione ” Bottiglione” (dal nome dell’impresa edile Buttiglione che lo realizzò su progetti del gruppo composto da Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Marcello Girelli, Sergio Lenci e Mario Ottolenghi ) come è ricordato dai materani veraci.



Ma è importante come ha ricordato per l’Associazione, l’architetto Luigi Acito, che gli abitanti diventino i ”custodi” di quella esperienza e che i visitatori della pianificazione e architettura della ”nuova” Matera possano vedere in loco quanto è stato fatto negli anni Cinquanta. Una mostra permanente, da smontare e rimontare. Come no? E la cosa, con il Luc, potrebbe alimentare la pratica dei gemellaggi e degli scambi culturali tra diverse esperienze. Il percorso dell’Architettura della Vergogna, avviato con Matera 2019, presso l’Archivio di Stato e nei quartieri è lì per essere approfondito. Così come le interessanti esperienze dell’Open Design School. Per questo serve l’apporto di tanti, sopratutto di quanti conservano la memoria di fatti, rapporti e relazioni sulla storia urbanistica, architettonica e sociale della città. E’ l’esperienza olivettiana di ”comunità” che da Rione Spine Bianche può prendere rinnovato vigore, accantonando – e lo ribadiamo in maniera esplicita- quelle forzature ,spessore sotterranee, di taglio immobiliarista del virgolettato ”bene comune”, legato all’interessato binomio contenitore-gestione, che confligge ripetutamente con il concetto, quello vero, che lega beni non appropriabili (acqua, paesaggio, piazza per esempio) nè da privati e nè dallo Stato. Una rinfrescata per furbi, smemorati,faccetoste, rileggendo, per esempio, il libro di Ugo Mattei edito da Laterza oppure per approfondire con il presidente di Labsus Pasquale Bonasora e altri, che saranno a Matera sabato 11 giugno per un incontro sul tema ” La cura condivisa dei beni comuni: protagonismo civico, democrazia diffusa e sviluppo sostenibile”. Confronto, chiarezza , fermezza e poi le scelte conseguenziali, se ci saranno volontà e coerenza, come hanno fatto 70 anni fa Adriano Olivetti e gli eredi dell’esperienza di ”Comunità”. Nel frattempo Spazio funzionale in fase sperimentale e con una gestione diretta dell’Amministrazione comunale.



LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTA IL “LUC” – LABORATORIO URBAN CENTER DI SPINE BIANCHE

Oggi il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e l’ass. all’Urbanistica e Vice Sindaco Rosa Nicoletti, hanno presentato in una conferenza stampa presso il locale di Spine Bianche, ciò che è stato approvato nell’ultima Giunta all’unanimità in un’importante delibera rispetto allo spazio polifunzionale del quartiere Spine Bianche. L’edificio che dopo la conclusione della ristrutturazione, l’ultimazione di tutti i collaudi e consegna dei lavori attendeva una riapertura. Lo spazio ospiterà al piano superiore il Fondo storico-documentale Leonardo Sacco (rinveniente dalla donazione del noto intellettuale materano), a piano terra invece è previsto uno spazio pensato per un Laboratorio Urban Center, nel suo acronimo LUC. Sempre al piano terra è presente una stanza dedicata ai residenti e al comitato di quartiere, spazio che potrà essere richiesto e messo a disposizione da parte del comitato di quartiere.



Grazie anche ad un finanziamento di un progetto europeo di cui il Comune di Matera è partner (HORIZON – CL4 – 2021 – RESILIENCE – 02 – 32 dal titolo “Digitally enabled social distict renovation processes for age-friendly environments driving social innovation and local economic developopment) incentrato proprio su Spine Bianche. Per un anno quindi si sperimenterà una sorta di cogestione pubblico-privato, dove i privati saranno tanti, associazioni, cittadini, giovani, professionisti, portatori di interesse verso il mondo culturale, urbano e nello specifico architettonico.

L’amministrazione si fa carico delle utenze ma offrirà lo spazio a piano terra attraverso un regolamento online, con l’unica richiesta di rispettare gli ambienti e lasciare lo spazio pulito e decoroso, nello stesso modo con cui lo si è trovato. La visione generale, come sulla base dello spazio Hubout di Piazza Matteotti, è quella di considerare lo spazio di Spine Bianche come un bene comune collettivo e condiviso, tematico, con iniziative, eventi, incontri organizzati da tutta la comunità e disciplinati da un regolamento. Tutti potranno usufruirne per un tempo limitato.

“Si intende quindi – sostiene l’assessore e vice Sindaco Rosa Nicoletti – far divenire questo luogo un presidio pubblico dedicato allo studio, alla ricerca culturale, al confronto e condivisione fra l’Amministrazione comunale e gli attori territoriali sui temi dell’architettura, urbanistica, trasformazioni urbane passate e future, considerate nelle loro dimensioni materiali e immateriali, sulla scorta dell’esperienza sviluppata a Matera dagli anni Cinquanta in poi, a partire proprio dalla biblioteca che costituirebbe humus culturale utile per il percorso di miglioramento della vita sociale e culturale materana, facendone un punto di riferimento peculiare anche a livello nazionale ed internazionale. Si è costruito già un disciplinare d’uso dello spazio approvato insieme alla delibera, con unavviso pubblicato sul sito del comune a cui poter inviare la candidatura per la programmazione partecipata degli usi nel LUC.”

“Matera – ricorda il Sindaco Bennardi – è stata al centro di grandi esperimenti architettonici ed urbanistici, che ha avuto come protagonisti diverse personalità del calibro di Luigi Piccinato, Ludovico Quaroni, , Luisa Anversa Ferretti, Carlo Aymonino, Giancarlo De Carlo e Marcello Fabbri, ma penso anche alla grande figura di Adriano Olivetti.



LUC si aggiunge a quei luoghi comunali che stiamo immaginando non di qualcuno in forma esclusiva, non del tutto pubblico e non del tutto privato, un luogo ibrido in cui l’amministrazione ancora è colei che custodisce le chiavi di accesso ma che si apre ad un uso condiviso degli spazi, attraverso regole chiare tramite le quali si potrà prenotare lo spazio di Spine Bianche per le proprie iniziative. Il leitmotiv rimane il tema dell’architettura e dell’urbanistica, argomenti per i quali Matera ha tantissimo da dire. Spine Bianche è un contenitore a disposizione, per mostre, incontri, dibattiti su questo, per tutti. Ma ciò che mi sta particolarmente a cuore è anche il piano superiore, che finalmente potrà ospitare il fondo Sacco a cui ho già chiesto alla Regione la possibilità di avere un account SBN per catalogare i libri del grande intellettuale materano e trasformare il primo piano in una biblioteca tematica a disposizione di giovani, di architetti, di studenti e appassionati di storia locale.”

Matera, 07/06/2022



——————–

Lo staff del Sindaco

Via Aldo Moro – 75100 Matera MT

Tel. Segreteria: 0835 241410 – 0835 241308

Sito web www.comune.matera.it

E-mail sindaco@comune.mt.it