Da Santochirico libertà di voto. E da Materdomini( M5S) no a voto per Cifarelli

Non si è mosso nulla e né poteva essere diversamente dalle due formazioni di centrosinistra, che erano rimaste sedute fino all’ultimo a quel tavolo finchè non si è eclissato il Pd regionale con l’attesa per un simbolo che dal segretario regionale Gianni Lettieri non è mai arrivato. E né potevano esserci risposte dopo il comizio congiunto dei candidati sindaci Vincenzo Santochirico (Progetto Comune) e di Domenico Bennardi ( M5s). Il primo ha dato libertà di voto ai suoi elettori e l’altro non sosterrà il candidato di centrosinistra Roberto Cifarelli, decisione confermata anche da Antonio Materdomini per il M5s anche in risposta all’invito ‘’a ripensarci’’ del presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano.



La decisione di Progetto Comune

La decisione di lasciar liberi candidati e simpatizzanti di votare in libertà è maturata dopo che il candidato sindaco Roberto Cifarelli non ha accolto la richiesta di escludere dalla propria coalizione le forze di destra, condizione posta da Progetto Comune per riprendere un confronto sulla riaggregazione del centrosinistra

L’associazione -in una nota- ha ribadito contrarietà a ogni formula politica neocentrista alternativa al “campo largo”, sottolineando però la volontà di mantenere un confronto civile e costruttivo. La libertà di voto è stata annunciata pubblicamente già durante il comizio dello scorso 30 maggio.Progetto Comune si impegnerà , comunque, nella costruzione di un nuovo centrosinistra unito anche a Matera, sul modello di quanto avvenuto in altre città come Genova e Ravenna.



Il commento di Antonio Materdomini

Caro Presidente, anzi Governatore della regione Puglia, Emiliano, mi sarebbe piaciuto poterti raccontare quanto il mondo progressista abbia cercato di mantenere unito e coeso il campo largo che si è creato a livello nazionale, senza Azione e senza pezzi di Forza Italia, con molta chiarezza. Purtroppo, qualcuno ha deciso che questo campo progressista a Matera non doveva concretizzarsi, mettendo assieme movimenti, persone e associazioni che si sono ritrovati in una sorta di accozzaglia senza precedenti.

Caro Emiliano, dovresti sapere che proprio il Movimento 5 Stelle di Matera negli ultimi quattro anni ha dimostrato la volontà di costruire un percorso, sostenendo sempre il Pd alle elezioni provinciali e gareggiando insieme alle regionali dello scorso anno. Ma subito dopo l’appuntamento elettorale, ottenuto il risultato, l’amore è svanito.

Bene ha fatto il nostro coordinatore regionale, Arnaldo Lomuti, ieri a dichiarare al Quotidiano del Sud che al momento non ci sono le condizioni per appoggiare un candidato sindaco che guida quella coalizione, ma che si potrà riprendere, o meglio, iniziare un percorso comune e condiviso, partendo dagli errori che tutti abbiamo commesso e provando a mettere da parte personalismi e retropensieri.

W Matera!