Da Roma l’appello “Per una proposta di pace dell’Unione Europea”

E’ stato presentato ieri a Roma, in una conferenza stampa svoltasi all’Ufficio italiano del Parlamento europeo, l’appello “Per una proposta di pace dell’Unione Europea” promosso da Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), Arci, Movimento europeo, Rete italiana pace e disarmo, Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire.

L’intento è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di organizzazioni internazionali, a cominciare dall’Onu e dalla Ue, e soprattutto invitare alla mobilitazione la società civile. “L’obiettivo – come ha detto il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo – è un immediato cessate il fuoco, l’apertura di un negoziato e la costruzione di una Helsinky due”.

Alla conferenza coordinata da Susanna Florio hanno partecipato: Pier Virgilio Dastoli (presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME), Franco Uda (componente della presidenza nazionale dell’ARCI), Marco Tarquinio (direttore di “Avvenire”), Franco Pagliarulo (presidente nazionale ANPI), Diletta Alese (membro della segreteria della “Gioventù Federalista Europea”).

Il documento dà voce alla richiesta di «un cambio di passo», già avanzata dall’ANPI il 24 marzo scorso (ben tre mesi fa) e rimasto inascoltato mentre continua l’occupazione russa dell’Ucraina e aumentano morti e distruzione.

L’appello -ha detto Pagliarulo- sollecita in particolare Francia, Germania e Italia e Vaticano «perché hanno mostrato di rappresentare all’interno di un’Europa piena di contraddizioni l’intento di una soluzione di pace» e di non sottovalutare «il convitato di pietra, cioè il rischio del nucleare». E quanto sta accadendo in Ucraina ha una drammatica lunga portata: «disegna una frattura storica dell’Europa, a fronte di una crisi economica pesantissima e di un disastro ambientale tangibile». Ciò per rimarcare che in futuro, se non taceranno subito le armi, sarà difficile arrivare addirittura alla doverosa ricostruzione dell’Ucraina. Gianfranco Pagliarulo, ha inoltre voluto rimarcare che le parole di Papa Francesco andrebbero prese come «punto di riferimento» per tentare di evitare che la violenza prosegua coinvolgendo altri Paesi.

Pier Virgilio Dastoli, presidente del consiglio italiano del Movimento europeo, ha denunciato il forte ritardo dell’Onu nell’assumere un ruolo per un dialogo tra le parti. Mentre Franco Uda, della presidenza nazionale Arci ha rilevato lo “scollamento tra società civile e politica” mentre “circa due cittadini su tre sono contrari alla guerra.

Il direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, parla di “uno scenario che sta trasformando il nostro continente in una trincea di guerra, che qualcuno vorrebbe diventasse tra mondi diversi”. Con l’antidoto che starebbe “in un movimento popolare, alternativo a posizioni populiste ma anche belliciste. Ma c’è uno scarto tra alcune delle parole che circolano e gli atti messi in campo, che vanno in direzione ostinata e contraria rispetto al pacifismo.”

Ecco a seguire il testo integrale dell’appello (APPELLO PACE ANPI ARCI e movimenti pacifisti – Roma 20-6-2022):

“PER UNA PROPOSTA DI PACE DELL’UNIONE EUROPEA“

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. (art.11 della Costituzione della Repubblica italiana)

Siamo con la popolazione ucraina martoriata dalla guerra e vittima dell’aggressione russa. L’Ucraina sta resistendo in molte forme, militari e civili, ma la guerra è sempre una sconfitta, per tutte le parti coinvolte, per la diplomazia e per la politica. Negli ultimi giorni si sta facendo più netta la preoccupazione per la drammatica accelerazione di un conflitto atroce, che può portare a un tragico scontro bellico mondiale e che sta già innescando una crisi alimentare pagata da tanti e soprattutto in alcune delle nazioni più povere del pianeta.

Spetta all’Unione Europea la responsabilità di promuovere una concreta iniziativa di pace. La guerra è scoppiata in Europa e saranno i paesi dell’UE a sopportarne le conseguenze sociali, economiche, energetiche e militari. Sarà l’UE responsabile in buona parte del finanziamento e della ricostruzione delle città e delle infrastrutture ucraine.

L’Unione Europea deve immediatamente operare con una sola voce, con la spinta concorde del Parlamento Europeo e della Commissione, diventando un affidabile intermediatore e non delegando solo agli Stati Uniti d’America e alla NATO decisioni che riguardano in primo luogo l’Europa.

Occorre operare affinché si stabilisca in Europa un nuovo clima di concordia e si avvii nel mondo, come ha affermato il Presidente Mattarella a Strasburgo, “un dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali”.

Si aprano subito negoziati per un definitivo accordo di pace!

La Russia deve immediatamente cessare le operazioni militari e a tutte le parti coinvolte chiediamo di avviare colloqui di pace e allo stesso tempo auspichiamo l’immediato ritiro delle truppe russe.

Chiediamo a tutte le organizzazioni internazionali, in primo luogo alle Nazioni Unite, ma soprattutto all’Unione Europea, di assumersi immediatamente la responsabilità di una intermediazione che consenta al più presto il cessate il fuoco in Ucraina ed eviti a tutti i costi l’allargamento e l’aggravarsi del conflitto in altre regioni d’Europa.

Chiediamo che l’Unione Europea ed il nostro governo agiscano nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una decisa azione nei confronti del Consiglio di Sicurezza per l’invio di forze di interposizione (“peace-keeping”) sotto la bandiera delle Nazioni Unite, per garantire il rispetto del cessate il fuoco, facendo della protezione dei civili la loro priorità. Le operazioni umanitarie dovranno essere intensificate in Ucraina e ai suoi confini. Alle Nazioni Unite va garantito un accesso sicuro e senza ostacoli a tutte le aree del conflitto.

Chiediamo che venga stabilito subito un corridoio umanitario sicuro per i profughi e gli sfollati e per il transito di forniture mediche salvavita e del personale sanitario.

Chiediamo che l’Unione Europea agisca politicamente unita in sede di negoziato internazionale come soggetto mediatore con una posizione condivisa e forte, diventando quell’importante attore autonomo ed indipendente necessario nella fase di ridefinizione di nuovi equilibri geopolitici. Bisogna allontanare il rischio che l’Europa sia scavalcata e che siano altre le sedi in cui si prendono decisioni strategicamente fondamentali, anche per quanto riguarda un conflitto in uno dei Paesi ai confini dell’UE.

Chiediamo che venga applicato dall’Unione Europea l’art. 21 del Trattato dell’UE (tit.V) che sancisce: “L’Unione promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite. (…) L’Unione opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: (…) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, …”

Chiediamo che l’Unione Europea attivi un sistema europeo di sicurezza comune e interdipendente, una vera e propria Unione della Difesa e della Sicurezza a due “braccia”, una militare non aggressiva e l’altra civile nonviolenta, di cui siano esplicitati e chiariti gli obiettivi, che dovranno essere mirati alla esclusiva difesa interna del territorio dell’Unione e dei suoi Stati membri ed esternamente al mantenimento della pace solo e rigorosamente in quanto forze di interposizione (“peace-keeping”) e al tempo stesso strutturi reti di difesa civile non armata e politiche comuni di cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile.

Chiediamo che l’UE ridefinisca le regole di accoglienza di profughi e immigrati e di tutti coloro che fuggono dalle guerre, dalla violenza e dalla miseria. L’accoglienza dei profughi ucraini ha dimostrato che l’Unione Europea può agire rapidamente e in modo efficace, usando lo strumento della protezione temporanea, ma portando a conclusione la riforma del regolamento di Dublino.

Chiediamo che l’Unione Europea promuova nel quadro dell’OSCE e delle Nazioni Unite e a partire dagli accordi internazionali esistenti (Accordi di Helsinki del 1975), un trattato fra tutti gli attori coinvolti nel conflitto, superando tutte le attività fin qui portate avanti in ordine sparso da singoli Paesi europei. Solo una Conferenza internazionale potrà affrontare la questione del disarmo multilaterale, stabile e condiviso, priorità per la sopravvivenza dell’umanità nel tempo delle armi di distruzione di massa sempre più governate da intelligenze artificiali e per il progresso sociale ed economico globale.

L’Unione Europea, comunità di popoli e grande laboratorio di integrazione pacifica degli Stati, può favorire la costruzione di un sistema di equilibrio geopolitico multilaterale, pur nel rispetto di regimi politici ed economici diversi, e dare impulso allo sviluppo di governance mondiale condivisa.

Sarà per questo urgente affrontare le profonde riforme necessarie alle istituzioni internazionali, a partire dall’ONU, dalle sue strategie e dagli organismi multilaterali a essa collegate.”

ANPI, ARCI, MOVIMENTO EUROPEO, RETE ITALIANA PACE E DISARMO, MARCO TARQUINIO

Roma, 20 giugno 2022