Da Modena a Matera nella memoria del partigiano Bruno Mari

E a farlo, al Museo del Comunismo e della Resistenza, i famigliari di Bruno che hanno apprezzato quanto Francesco Calculli, direttore di una istituzione della memoria collettiva e della storia delle libertà di tanti popoli, a cominciare dal nostro, ha realizzato rendendo omaggio al partigiano delle Brigate Garibaldi Bruno Mari. Ed è una bella pagina identitaria e di valori che segna in maniera indelebile gli 80 anni della Liberazione. Il 25 aprile è anche questo nel rispetto di chi ha dato la vita, come Bruno Mari, per una libertà e una Costituzione, nata dalla Resistenza, che vanno difesi da attacchi subdoli o pseudo riformisti che ne vogliono tagliare radici e valori.



IL NOSTRO MUSEO DOVE LA RESISTENZA E’ MEMORIA VIVA . Una bellissima mattinata quella trascorsa ieri in compagnia dei famigliari del partigiano modenese delle Brigate Garibaldi Bruno Mari. Il figlio Marco, la moglie Cristina, e Silvia, dopo un’emozionante visita degli spazi museali, dialogando con il direttore Francesco Calculli tra aneddoti divertenti e momenti di pensiero e riflessione sulla storia di Bruno e dei tanti ragazzi e ragazze che si distinsero nella lotta partigiana a Modena , e diventarono veri e propri simboli di coraggio per le loro scelte, si sono fatti fotografare proprio davanti al quadro con la documentazione che racconta la storia del partigiano Mari e del suo importante ruolo nella liberazione dell’Italia. Non ci stancheremo mai di aprire le nostre porte per accogliere chi vorrà immergersi nella memoria viva delle storie di determinazione, impegno e militanza eroica di partigiani e partigiane , che pur nelle differenze, erano mossi dalla comune passione civile nella lotta per la libertà e la democrazia. Grazie per esserci stati. Alla prossima! ( Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera) Qui per conoscere la storia del partigiano Bruno Mari. https://www.museimatera.it/donazione-documentazione-partigiano-bruno-mari-museo-comunismo/