Da Meloni a La Russa, le bugie nere sulla Resistenza

Le bugie sulla Resistenza dette prima da Giorgia Meloni qualche giorno fa ed ora da Ignazio La Russa, sembrano scene di uno stesso copione con cui questi esponenti della destra che ora sono all’apice dello Stato, prima la sparano grossa e poi, a fronte delle prevedibili reazioni, fanno la parte delle vittime, con scuse e toppe peggiori del buco. Il sospetto è che siano polpette avvelenate lanciate per sviare il dibattito dalla disastrosa esperienza di governo di questi primi mesi (migranti, Pnrr, codice degli appalti…), ma il problema di fondo rimane. Quello di uno strisciante tentativo di smantellare la storia d’Italia che sta alla base, alle fondamenta della Repubblica e della sua Carta, che necessita di essere comunque arginato. Certo non è che ci si possa mettere a discutere di storia della Resistenza e del fascismo con chi, pur essendo la seconda carica dello Stato (pensate a come siamo finiti e a come si possano sentire i familiari dei partigiani morti) colleziona statue del Duce o con chi è alla guida del governo, essendo segretaria di un partito che nel suo simbolo ha la fiamma tricolore, logo inventato dai reduci della Repubblica di Salò che fondarono l’Msi e rappresenta -dunque- la continuità storica e culturale dell’estrema destra dalla fine della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Ma occorre sottolineare l’ignoranza di chi proferisce queste sparate e ricordare la verità. Che, come ha chiarito persino la Cassazione (ma proprio nella biblioteca del Senato è custodito anche l’archivio di Rosario Bentivegna, il principale protagonista dell’operazione di Via Rasella, su cui La Russa potrebbe studiare), i nazisti uccisi in Via Rasella erano “soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e 43 anni, dotati di sei bombe e maschinenpistolen” , altro che i pensionati musicanti evocati, con l’azione partigiana definita un “legittimo atto di guerra“. A fronte del quale, il giorno dopo, i tedeschi risposero con l’esecuzione a sangue freddo di 335 persone (ebrei, partigiani, antifascisti, anche stranieri) alle Fosse Ardeatine, di cui almeno 50 furono consegnate ai nazisti dagli “italiani” della Repubblica sociale. La Russa e camerati vorrebbero negare e rimuovere queste schifezze fatte dai fondatori della ideologia a cui si ispirano? Indipendentemente dalla ragione per cui queste bugie vengano proferite e reiterate ….è assolutamente grave che provengano da pulpiti che dovrebbero avere atteggiamenti quantomeno sobri, se proprio non se la sentono di interpretare l’antifascismo da cui nasce la Costituzione su cui hanno prestato giuramento. Altrimenti, oltre a violentare la storia si danneggia la credibilità del Paese e delle sue istituzioni.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.