Da Matera ”matite” per Gaza lungo una striscia di Pace

E la mostra allestita a Matera, a Casa di Ortega https://giornalemio.it/eventi/matera-falastin-hurra-collettiva-di-fumettisti-e-illustratori-per-la-palestina-libera/ ce ne ha dato conferma: la pace in Palestina va perseguita senza ipocrisie da parte di quanti fanno finta di non vedere, per opportunismo o per altri motivi. Le strisce di tanti artisti, italiani e stranieri, con testi, tratti, personaggi di ieri e di oggi, sono il segno di una sofferenza e di una striscia d sangue che separa popoli, che in quella pare di Terra, potrebbero e dovrebbero vivere in pace. E invece, continua a non accadere nulla. Serve un cessate il fuoco, una tregua, che garantisca ai civili (ostaggi compresi) di guardare con serenità al proprio futuro. Le strisce di Vauro, per esempio, sono tra quelle che con efficacia- senza nulla togliere al tratto e alle parole di altri fumettisti- rendono con efficacia quello che continua ad accadere…