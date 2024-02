Da Matera : Ilaria libera. Sfida europea per i diritti

Vicenda arcinota, quella di Ilaria Salis, in carcere in Ungheria (paese dell’Unione Europea), che attende giustizia in tutti sensi, giusto processo compreso. Ma finora, aldilà delle proteste del momento e delle immagini ”umilianti” (usiamo un eufemismo) della comparsa davanti al giudice, non si è mosso nulla. E il nostro Governo, dopo una prima fase di imbarazzo, visti i rapporti di alcuni esponenti dell’esecutivo che hanno con il primo ministro ungherese Viktor Orban soprattutto in tema di lotta all’immigrazione, ha invitato a muoversi con pazienza in attesa che la situazione si evolva. Il consiglio comunale di Matera, all’unanimità, e con un ordine del giorno, ha fatto una richiesta specifica: Ilaria Salis libera. Non sappiamo quando, come e se avverrà. Ma restano tutte le contraddizioni dell’Unione europea, che sul piano della tutela dei diritti umani ha inciso ben poco su Paesi come l’Ungheria che agiscono e la pensano in altra maniera. E questo nonostante il blocco di finanziamenti, proprio sul tema delle libertà e dei diritti umani. Non sappiamo cosa accadrebbe con un parlamentare con una maggioranza, che annoveri questo tipo di contraddizioni e in contrasto gli ideali fondativi dell’Unione. Il voto è sovrano, ma fino a un certo punto…E non dimentichiamo la situazione di Julian Assange, ex caporedattore di wikileaks, detenuto in un carcere inglese, altra vicenda arcinota, e simbolo dei diritti all’informazione. Tema sul quale si attende che il Comune di Matera deliberi sulla richiesta di cittadinanza onoraria,https://giornalemio.it/politica/il-consiglio-comunale-di-matera-si-attivi-per-la-cittadinanza-onoraria-a-julian-assange, avanzata da Giovanni Schiuma per Schierarsi.



Il consiglio comunale approva all’unanimità una mozione per chiedere il rimpatrio di Ilaria Salis.

Il consiglio comunale di Matera, Città della pace, Capitale europea della cultura e patrimonio Unesco, ha approvato all’unanimità (28 favorevoli) una mozione per chiedere il rimpatrio di Ilaria Salis, l’insegnante 39enne di Monza detenuta da un anno in condizioni disumane nel carcere di massima sicurezza a Budapest. Salis è stata condannata a 11 anni di reclusione per presunte responsabilità nei disordini, scoppiati durante la sua dura opposizione a una manifestazione di neonazisti a Budapest. Nei giorni scorsi il comitato “Ilaria Salis Libera” ha lanciato un appello «affinché la cittadina italiana Ilaria Salis possa affrontare in Italia il processo per i reati che le vengono contestati e si giunga, quindi, alla sua immediata liberazione in virtù della palese violazione del Diritto internazionale e dei diritti umani che la sua lunga e sofferta carcerazione evidenzia». Appello accolto nella mozione votata in consiglio comunale, che impegna il sindaco e la Giunta comunale a: «Condannare l’inumano e degradante trattamento che l’Ungheria riserva alla cittadina italiana Ilaria Salis tanto in tribunale -si legge nel testo- dove ella è trascinata con le catene ai polsi e ai piedi e portata a guinzaglio, quanto in carcere; sostenere le richieste del comitato “Ilaria Salis libera” per la liberazione e il rimpatrio della cittadina italiana ingiustamente detenuta nel carcere di massima sicurezza di Budapest, inviando una sollecitazione scritta alla Presidenza del consiglio dei ministri; chiedere al Governo italiano di intervenire con fermezza e autorevolezza presso il Governo ungherese, a tutela della dignità umana e dell’incolumità della nostra connazionale Ilaria Salis; a trasmettere la delibera di consiglio comunale in materia a: Parlamento e Governo nazionale, riportandola altresì all’attenzione particolare dei parlamentari lucani; Parlamento, Consiglio e Commissione europei». La mozione è firmata dai consiglieri Psi Gianfranco De Palo e Lucia Anna Stigliani.

Matera, 16 febbraio 2024