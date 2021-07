E di tele, come quella della via della seta, la Repubblica popolare cinese ne ha tessuta davvero tanto con il motore organizzativo di un partito-stato che è passato e sta passando attraverso diverse sfide. Alcune vinte o da testa a testa come l’istruzione, la ricerca, il sistema produttivo grazie anche alle delocalizzazioni occidentali che, aldilà della grande muraglia hanno trovato convenienza a investire a costi inferiori, creando quell’effetto boomerang che ha messo a nudo ritardi e limiti del sistema del capitalismo globalizzato europeo e americano. Altre sono da vincere o, quantomeno, da avviare e riguardano le libertà individuali sulle quali il sistema cinese, per organizzazione e cultura, presenta limiti oggettivi e legati strettamente alla competizione tra superpotenze. Nello scacchiere internazionale la Cina ha detto come la pensa e non tollera diktat, veti e ricatti. Le affermazioni del leader Xi Jinping, con saluto a pugno chiuso e divisa grigia come quella del grande timoniere MaoTze Tung, sono state lapidarie. La Cina andrà avanti nei cinque continenti e su Marte. Gli avversari, come il presidente statunitense Biden, hanno apprezzato la superefficienza e le motivazioni della Cina. Le spinte ideologiche pagano. Le democrazie occidentali sono alla ricerca di quelle spinte ed è qui la differenza, concentrate nelle figura del capo che pensa, guida e che non puo’ sbagliare per il progresso di un Paese xon 1,4 miliardi di abitanti in Patria e altri milioni sparsi per il mondo.. Nella nota che segue gli auguri sinceri al PCC da Matera dell’ Associazione Karl Marx 2018″ – Casa Museo Storia del Comunismo e della Resistenza, mentre il direttore del Museo Francesco Calculli intona ” La Marcia dei volontari”. Quell’inno naziona1e, scritto nel 1935, che esorta a tirare dritto: ” Alzatevi! Alzatevi! Alzatevi! Mille corpi con un cuore. Contro i cannoni nemici: avanti! Contro i cannoni nemici: avanti! Avanti! Avanti! Avanti! ”. Il resto è storia d’oggi e di quella che verrà, tracciato nel famoso libretto rosso…



IL PARTITO COMUNISTA CINESE FESTEGGIA I PRIMI 100 ANNI:

UNA LUNGA MARCIA DI SUCCESSI DA MAO A XI JINPING.

Ieri, giovedi 1° luglio, il Partito Comunista Cinese (PCC) ha celebrato i 100 anni dalla sua fondazione con una serie di eventi pubblici che hanno l’obiettivo di ricordare al paese e al mondo intero gli eccezionali progressi raggiunti dalla leadership comunista. Il successo del Partito Comunista Cinese è stato riconosciuto anche all’estero. Per gli Stati Uniti e l’Occidente, per esempio, la Cina è diventata non soltanto un avversario strategico, ma anche ideologico: il modello di governo presentato dal Partito è apparso in questi anni così efficiente che Joe Biden, il presidente americano, ha detto di recente che il successo della Cina ha spinto il mondo a chiedersi «se le democrazie ( “apparenti”..) dei più importanti governi liberisti siano in grado di competere». Nel corso di un’imponente cerimonia davanti a più di 70 mila persone a Pechino, il presidente Xi Jinping ha detto che niente potrà fermare l’ascesa della Cina e che «soltanto il socialismo può salvare» il paese e il mondo intero dalla catasfrofe capitalista. AUGURI FRATERNI ALLA CINA, AUGURI DAVVERO AL PARTITO COMUNISTA CINESE per quanto ha fatto nel corso di 1OO anni per mantenere vivo e rafforzare il sistema socialista.

(“Associazione Karl Marx 2018” – Casa Museo Storia del Comunismo e della Resistenza)