Da La Regina una frana….che da livello regionale deborda a caso nazionale

Abbiamo già scritto di questo giovane/vecchio La Regina scaraventato in Basilicata da Roma che a pochi mesi dalla faticata nomina a segretario regionale per rappresentare un cambiamento nella deteriore prassi politica del PD si è rivelato essere così poco resiliente al richiamo della poltrona sicura. Anche a costo di smentirsi, di perdere la faccia dinanzi a quella comunità di cui pur doveva essere garante. Ma tant’è. (https://giornalemio.it/politica/i-giovani-della-politica-che-sanno-gia-di-vecchio/)

E la toppa che prova a mettere nell’intervista rilasciata a “La Nuova del Sud” del 19 agosto è peggiore del buco nero in cui ha ficcato se stesso e il partito che improvvidamente lo ha eletto alla sua guida. “Letta ha chiamato e non potevo dire di no” ha detto petto in fuori e pancia in dentro, sull’attenti. Ma davvero? E mica il PD è una caserma……Certo che poteva dire di no. Bisognava solamente avere il coraggio della coerenza per quanto solennemente affermato nella direzione regionale (che non si sarebbe candidato) e rispetto per la comunità di uomini e donne che gli hanno creduto e con cui aveva trovato un difficile equilibrio nel comporre una rosa da proporre. Anche gli esclusi l’avrebbero probabilmente presa meglio se non ci fosse stato questo fuori busta che lo ha riguardato in modo così eclatante. Ma il coraggio e la coerenza è merce rara tra politicanti vecchi e presunti nuovi. E anche lui modestamente non ne ebbe, direbbe Totò, nel mentre posta la foto da moschettiere con Letta e gli altri giovani e forti che faran tremare il mondo.

Nel frattempo il nostro La Regina è finito anche agli onori della cronaca nazionale per affermazioni su Israele che hanno provocato la reazione della comunità ebraica e che lui, non potendo negare, ha liquidato affermando che si era trattato di ” un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. ” Insomma, distrazione e superficialità che vediamo gli sono rimasti appiccicati addosso ancora sino ad ora.

Nel frattempo, questa candidatura “a sua insaputa” ha provocato una catena di ulteriori reazioni che mettono in luce uno spaccato inquietante della cosiddetta nuova leva del PD lucano.

Ci riferiamo alla vicenda che vede protagonista Barbara Verrastro e il quotidiano on line Basilicata24 che aveva pubblicato talune sue affermazioni pesanti nei confronti contro La Regina (“ha fatto solo le fotocopie a Provenzano“) e le sue colleghe di partito (“cortigiane“), salvo poi pretendere una smentita dichiarando che non era vero quanto attribuitole. Cosa che ha costretto Basilicata24 a pubblicare l’audio del colloquio che non lascia scampo alla stessa. Ne esce fuori uno spaccato inquietante di sguaiato autoincensamento e considerazioni offensive nei confronti delle giovani colleghe di partito, insomma un vecchiume politico nascosto sotto la patina di giovanilismo (https://www.basilicata24.it/2022/08/la-dirigente-del-pd-barbara-verrastro-smentisce-quanto-scritto-dal-nostro-giornale-e-minaccia-querele-116494/).

Sempre nella stessa giornata, Viviana Cervellino, sfidante di La Regina alla segreteria regionale, in una intervista a doppia pagina su “Il quotidiano del Sud” chiede senza mezzi termini le dimissioni del segretario regionale per aver “tradito” la fiducia della direzione, accettando la candidatura “in clandestinità” che dietro l’apparente giustificazione generazionale nasconde “logiche correntizie“.

C’è molta confusione sotto il tetto del condominio lucano del PD.