Da Corte costituzionale Albania stop ad accordo con Meloni

“Quell’accordo non s’ha da fare” ha stabilito la Corte costituzionale albanese con riferimento a quanto stipulato tra i primi ministri Giorgia Meloni e Edi Rama, sulla collocazione di migranti in centri di accoglienza sul territorio dello stato extra europeo. Ha annunciato -in sostanza- la sospensione delle procedure parlamentari per l’approvazione di quell’accordo, che era prevista per domani, a seguito di due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha. Si sostiene che l’intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l’Albania aderisce per cui, la ratifica parlamentare dell’accordo sarà sospesa fino a quando la corte non si esprimerà con una sentenza. In base alla legislazione albanese, la Corte costituzionale dovrebbe assumere una decisione entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, quindi, entro il prossimo 6 marzo, mentre la prima seduta della Corte è prevista il prossimo 18 gennaio.I ricorsi evidenzierebbero i potenziali limiti imposti dal diritto internazionale con riferimento anche alle tante denunce pubbliche avanzate deale organizzazioni che si occupano di diritti umani. Nelle strutture previste dallaccordo con l’Albania potranno “essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno” dei confini marittimi dell’Unione europea, “anche a seguito di operazioni di soccorso”. La bozza entrata in Consiglio dei ministri prevede oneri per circa 87 milioni di euro a partire dal 2024 per soli due strutture che, da sole, sembra costeranno quanto tutti i Cpr italiani.

