La Sogin deve avere un affetto particolare con la Basilicata e le aree limitrofe. Un vero rapporto di amorosi sensi. Non si spiega altrimenti questa perseveranza a tenerla sempre nei propri pensieri e azioni e a non escluderla dal novero delle possibili location del deposito nazionale di scorie nucleari a cui sta lavorando da anni.

Ci teneva tanto al punto che nel 2003, vista la sua permanenza alla Trisaia, propose Scanzano per questo bello e grande deposito nazionale.

Non se ne fece niente, ma evidentemente non sono valse a nulla le enormi dimostrazioni di affetto che ricevette la proposta allora dal popolo lucano, con tutte quella gente scesa in piazza a fare la festa al generale Jean.

Tutte a dirgli di fronte a quel pacco: “grazie ma rifiutiamo l’offerta”.

Ora apprendiamo che la Sogin non ci ha mai dimenticati e la Basilicata con Matera ed alcune aree circostanti pugliesi (ma anche Genzano di Lucania , Acerenza, Oppido Lucano (Potenza) e Irsina ), rimane ancora candidate allo scopo come indicato nella mappa che campeggia in questo sito che altro non è che la Carta nazionale delle aree più idonee (sulle 67 selezionate) pubblicata proprio questa notte dalla Sogin dopo che il Governo ha tolto il segreto a cui è stata sinora sottoposta.: https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html

Altro che le mappe a cui siamo abituati negli ultimi mesi: regioni rosse, arancio, gialle secondo gli andamenti del contagio virale.

Certo, sempre una cartina colori è, ma dove per verde smeraldo si indicano i siti più idonei e con punteggio più alto, verde pisello indica quelli comunque buoni allo scopo, celeste quelli nelle isole e giallo quelli in zone sempre papabili ma meno adeguate allo scopo.

Dunque la carta non dice il punto in cui bisognerà costruire il deposito, ma delinea i 67 luoghi in cui ci sono le condizioni tecniche per costruirlo e assegna loro dei voti, formando una vera e propria graduatoria.

Ma al di là del legittimo allarme che la notizia ha diffuso, le località lucane non sono in prima fascia.

Infatti, le 12 zone “verde smeraldo” con candidature molto solide si concentrano in Piemonte (due in provincia di Torino e cinque in provincia di Alessandria) e nel Lazio (cinque in provincia di Viterbo).

Poi ci sono altre 11 zone ad alto interesse di colore “verde chiaro” e comprendono altri lotti ritenuti dai tecnici molto buoni ma meno interessanti e sono: Castelnuovo Bormida-Sezzadio (Alessandria), un’area a Siena (in val d’Orcia fra Pienza e Trequanda) e una a Grosseto (Campagnatico).

Ed è qui che è collocata la zona a cavallo tra le Murge e la provincia di Matera che è molto coinvolta: un territorio in provincia di Bari (Gravina), due vaste aree tra Bari (Altamura) e Matera, una nella provincia di Matera e altre due zone ampie fra Matera e Taranto (Laterza).

Infine, tra le altre aree idonee ma che hanno una votazione molto bassa e identificate con colore celeste o giallo ci sono anche alcune zone in provincia di Potenza (Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano) e Irsina in provincia di Matera.

Ma è tutto già deciso? No. Il percorso è ancora lungo. Infatti, le norme (del 2010) dicono che, una volta pubblicata questa carta è sottoposta per quattro mesi al parere dei cittadini e alla fine si terrà un seminario nazionale per trarre le conclusioni. Seminario a cui parteciperanno enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca.

Al termine di questo percorso la Sogin aggiornerà la Carta che verrà nuovamente sottoposta ai pareri dei ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e trasporti e dell’ispettorato di controllo nucleare (Isin) e, quindi, verrà poi convalidata la versione definitiva a livello ministeriale.

Incentivi, occasioni di crescita, prospettive di lavoro e di benessere, saranno poi le carte che verranno messe sul tavolo per invogliare le aree individuate a farsi avanti ed accettare l’impianto.

Il ministro Costa in proposito ha detto che “parte la fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei quattro mesi successivi il seminario nazionale” e che questo sarà “l’avvio del dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere“.

Nel frattempo ricordiamo che il deposito nazionale in questione non riguarda le scorie altamente pericolose (per le quali la soluzione sarà individuata in modo congiunto con altri Paesi) i rifiuti radioattivi a media e bassa attività che vengono prodotti ogni giorno (reagenti farmaceutici, mezzi radiodiagnostici degli ospedali e terapie nucleari, radiografie industriali, guanti e le tute dei tecnici ospedalieri, controlli micrometrici di spessore delle laminazioni siderurgiche, il torio luminescente dei vecchi quadranti degli orologi).

Una parte di queste scorie già esistenti perde pericolosità nel tempo in quanto la radioattività decade, ma sono quelle che verranno aggiunte ogni anno a creare una inquietante ipoteca per le generazioni future.

Sempre il ministero dell’Ambiente spiega che “il deposito nazionale e il Parco tecnologico saranno costruiti in un’area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco“. Esso avrà “una struttura a matrioska“; all’interno ci saranno “90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle“, in cui “verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati“. In totale saranno “circa 78mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività” a essere ospitati. L’investimento complessivo “è di circa 900 milioni di euro e si stima che genererà oltre 4.000 posti di lavoro l’anno per 4 anni di cantiere, diretti (2.000 fra interni ed esterni), indiretti (1.200) e indotti (1.000).”

Insomma, siamo all’inizio di un percorso che bisognerà cercare di partecipare nel migliore dei modi per evitare finisca per planare sul nostro territorio, giocando bene le carte che si avranno in mano.