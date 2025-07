Da Altamura la ‘’Flotilla’’ solidale con la gente di Gaza e contro indifferenze e complicità

L’attracco al molo solidale della gente di Gaza, che vede scomparire ogni giorno i bambini futuro della Palestina, colpiti a morte quando sono in fila per il cibo, ha avuto un riscontro rumoroso in piazza Zanardelli ad Altamura ( Bari) dove cittadini, associazioni del Comitato per la pace non si sono voltati dall’altra parte… e hanno protestato in maniera rumorosa con pentole, mestoli e campane, per svegliare le coscienze. A cominciare dai governi locale fino a quello nazionale, ‘’allineato e coperto’’ sulle posizioni israeliane e degli Stati Uniti affinchè il genocidio in corso prosegua fino all’ultimo anelito di vita. Volti e immagini di quanti hanno partecipato, con il sostegno anche delle campane della Chiesa, a sua volta bersaglio di attacchi israeliani che non possono trovare giustificazioni su presunti errori, sui quali sono stati espressi dubbi e perplessità delle Gerarchie ecclesiastiche. “La maschera è caduta da tempo! -hanno commentato i promotori del Comitato per la pace.L’obiettivo dichiarato dell’estrema destra al governo di Israele è avere una terra senza palestinesi. Ed è un obiettivo da raggiungere senza alcuno scrupolo. Si continua a bombardare la popolazione inerme, si affamano e assetano centinaia di migliaia di persone, si infliggono danni, alle cose e alle persone, che non potranno essere più riparati. E’ stato calcolato che occorreranno più di dieci anni per sgomberare i detriti.



Dieci anni: una generazione! ‘’ Da parte nostra, non rimarremo muti -hanno ribadito i rumorosi costruttori di pace. Abbiamo il dovere etico e morale, ancor più “umano”, di far sentire la voce di chi l’ha persa sotto le bombe lanciate da chi pensa che per avere la pace occorre fare la guerra’’. Al Governo e all’Unione europea non pensano e agiscono in base alle direttive di una guerra a tutti i costi, con l’obbligo comprare armi a stelle a strisce nell’accordo ‘’impostoci’’ su dazi al 15 per cento…Siamo ridotti male. Dove sono finiti i sovranisti di governo?

GAZA MUORE DI FAME, DISERTIAMO IL SILENZIO!



“Ci sentiamo impotenti di fronte all’enormità di quel grande campo di concentramento in cui Israele ha trasformato Gaza. Lo saremo davvero solo se rimarremo muti di fronte allo scandalo della fame usata come arma di sterminio di massa: ma noi, il popolo dei sudari, delle luci, delle sanzioni popolari, non ci fermeremo. Non rimarremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata”

Nella tarda serata di sabato 26 luglio la nave civile Handala è stata abbordata, in acque internazionali, e sequestrata dalle forze armate israeliane. I ventuno membri dell’equipaggio, composto da attivisti e giornalisti, sono stati arrestati.

La nave Handala, della Freedom Flotilla Coalition, era salpata il 7 luglio dal porto di Gallipoli con un carico di aiuti umanitari per soccorrere la popolazione palestinese di Gaza.

Ieri sera, raccogliendo l’appello all’iniziativa di alcuni giornalisti, scrittori e accademici, ci siamo riuniti in piazza Duomo e in piazza Zanardelli portando con noi pentole, mestoli, coperchi, fischietti e campane per fare più rumore possibile, per svegliare le coscienze di chi ancora non sente il dolore della popolazione palestinese.



Alle 22:00, ai nostri rumori, si è aggiunto il suono delle campane delle chiese cittadine; in un unisono di speranza e di fiducia nell’umanità.

Senza dimenticare tutti i popoli che vivono sotto la minaccia mortale delle guerre, lo sguardo in questi giorni non può che posarsi sul genocidio che il governo di Israele persegue determinato nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania. Ricordiamo oltre 17000 bambini massacrati e il tasso più alto di amputazioni infantili pro capite al mondo, a Gaza.

La terra è stata distrutta a tal punto che è diventato impossibile produrre cibo in proprio: agricoltura e allevamento sono di fatto resi impossibili: la terra è soffocata e distrutta dall’equivalente in chilotoni di 6 bombe atomiche di quelle sganciate su Hiroshima, le infrastrutture demolite. A Gaza il cibo manca esattamente come manca sulla Luna o su Marte: non viene sottratto, viene bloccato, impossibilitato alla radice.



Una punizione collettiva, la cancellazione di un popolo come soluzione finale; questa è la strada scelta dal governo di Israele e percorsa assieme a gran parte dei governi dell’Occidente, compreso quello italiano, che assistono muti, o – peggio – balbettando, alla catastrofe umanitaria della Palestina.

Il governo italiano non riesce ad andare oltre inutili dichiarazioni, mentre uno dei suoi ministri viene premiato come miglior amico di Israele, dai responsabili del genocidio del popolo palestinese.

Questa è la situazione ed è sotto gli occhi di tutti. Chi rimane in silenzio è complice.

Noi, qui, sentiamo forte anche il silenzio del Comune di Altamura che non ha ancora espresso il proprio dissenso chiedendo come altri Comuni, enti, università al governo nazionale l’interruzione di qualsiasi accordo con lo Stato di Israele.

Da parte nostra, non rimarremo muti. Abbiamo il dovere etico e morale, ancor più “umano”, di far sentire la voce di chi l’ha persa sotto le bombe lanciate da chi pensa che per avere la pace occorre fare la guerra.



Altamura, 28 luglio 2025

Comitato per la Pace – Altamura