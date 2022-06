Da Accettura Vespe a Bardi e Pulvirenti: assicurare la vita ai cittadini dei piccoli borghi

Siamo in fondo -come numero di abitanti pe altro in decrescita permanente- solo quanto un quartiere di una grossa città, eppure -come si legge anche dalle critiche che vengono dall’interno della maggioranza di chi governa questa regione anche oggi (https://giornalemio.it/politica/vizziello-lega-fallimentari-nomine-asmasp-e-crob-e-lo-dice-a-noi/), non si è in grado di garantire una sanità soddisfacente che assicuri quel “diritto alla vita” che spesso è a maggior rischio nei piccoli comuni collinari.

Proprio come torna a sottolineare, a ridosso del decesso di un proprio giovane concittadino, il sindaco di Accettura Alfonso Vespe in una lettera inviata a Vito Bardi e a Sabrina Pulvirenti. Ambedue, purtroppo, ambedue catapultati in Basilicata e oggettivamente con poca empatia con le problematiche dell’isolamento delle piccole realtà che richiederebbero un approccio molto più specifico ed appropriato dell’attuale considerato che, sempre per usare le parole di Vespe, purtroppo, “Molte vote la vita non ci da una seconda occasione “.

E come ricorda il Sindaco Vespe “Tutte le forze politiche che si sono avvicendate hanno sempre affrontato queste tematiche ma se girate nei territori delle aree interne della Regione Basilicata potete constatare che non è cambiato nulla, anzi” , quasi una rassegnazione alla ineluttabilità di cambiamenti spesso annunciati in modo roboante ma mai poi tramutatisi in fatti concreti e tangibili nella vita reale dei cittadini.

Ma i Sindaci non si rassegnano, non possono, e Vespe dice, infatti “non molliamo stiamo attenti ad ogni forma di finanziamento che ci possa aiutare ad offrire un’assistenza sanitaria di prima necessità” attaccandosi anche a quest’ultima zattera che è il PNRR che, però, aldilà delle attese che sta ingenerando -se non sarà corroborata da una azione parallela organizzativa delle istituzioni sovracomunali- rischia di diventare l’ennesimo grande fronte di delusione.

Ovviamente tutti ci auguriamo che non sia così. Che per davvero si guardi con maggiore attenzione e specificità alle esigenze basilari di vita dei lucani e in specie quelli dei piccoli comuni.

Ecco il testo della missiva del Sindaco di Accettura:

Al Presidente Regione Basilicata

Gen. Vito Bardi

Al Direttore Generale Sanitario Regione Basilicata

D.ssa Sabrina Pulvirenti

“Ieri pomeriggio è venuto a mancare un nostro concittadino, un ragazzo di 46 anni, per causa accertata “Arresto Cardiaco” in una campagna ai confini dei comuni di Accettura e Cirigliano. È il terzo episodio a distanza di nemmeno un anno dove noi cittadini rimaniamo impotenti a guardare delegando giustamente il servizio sanitario che purtroppo è sempre in ritardo. 𝐌𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐝𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.

Immediatamente è stata allertata l’unità sanitaria di emergenza che, dopo circa un’ora, è arrivata sul posto con il 118 venendo da Stigliano che dista 15 km e ancora più tardi è arrivato il medico di medicina legale peraltro a corto di carburante all’interno della macchina di servizio. I Tempi tecnici di pronto intervento dettati da Agenas sono difformi dai tempi reali.

Tengo pertanto a sottoporre alla vostra attenzione che noi Sindaci possiamo partecipare a tutti i bandi e gli avvisi PNRR in diffusione e magari vedendoceli anche finanziati, ma tutto ciò rimarrebbe fine a sé stesso se non assicuriamo ai cittadini il diritto ad una seria assistenza sanitaria.

I nostri borghi senza queste due priorità (assistenza sanitaria e infrastrutture) fra un po’ di anni saranno abitati non da cittadini ma da pietre.

Tutte le forze politiche che si sono avvicendate hanno sempre affrontato queste tematiche ma se girate nei territori delle aree interne della Regione Basilicata potete constatare che non è cambiato nulla, anzi. Per questo vi chiedo, se davvero volete dare una svolta, di fare atti concreti che vadano nella direzione di dare pari dignità e rispetto ai cittadini che vivono in queste aree interne.

Noi non molliamo infatti stiamo attenti ad ogni forma di finanziamento che ci possa aiutare ad offrire un’assistenza sanitaria di prima necessità. In tal senso abbiamo elaborato un progetto denominato “ Punto Salute “ capace di poter assicurare ai cittadini un primo soccorso ed una assistenza sanitaria h24, sopperendo finalmente all’assenza, da sempre sottolineata (per un comune di 1.800 abitanti ), della guardia medica feriale.

Con questo progetto abbiamo partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR Missione n. 5 Inclusione e Coesione, Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Tocca a voi fare la Vostra parte, non continuate a trascurare i borghi i cui cittadini continuano ad avere il coraggio e l’amore di non abbandonare.

𝐀𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚.”

Dalla Residenza Municipale, lì 27/06/2022

Il Sindaco Alfonso Vespe