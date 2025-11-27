Da 2 dicembre, anche in Basilicata, sarà possibile effettuare lo screening neonatale per la SMA

“La Basilicata ha scelto da tempo di investire in modo convinto sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie genetiche. Si tratta di un impegno costante che colloca la Regione tra le realtà più avanzate a livello nazionale per qualità del modello adottato e per capacità di anticipare i bisogni delle famiglie” – E’ quanto scrive l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, in una nota in cui specifica che “Dopo l’introduzione in via sperimentale, nel 2023, del test molecolare per la delezione del gene responsabile dell’atrofia muscolare di tipo 1 (SMA 1), il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 18, che introduce l’obbligo dello screening neonatale per la SMA per tutti i nuovi nati e prevede la possibilità per le donne nel primo trimestre di gravidanza di accedere volontariamente al test molecolare per conoscere la propria condizione di portatrice. Si è proceduto, quindi, a definire il protocollo per la raccolta del sangue neonatale nei cinque punti nascita della Basilicata ed è stata concordata, in un incontro tra i responsabili dei punti nascita e del laboratorio di genetica tenutosi lo scorso 24 novembre, la partenza dello screening neonatale fissata per il prossimo 2 dicembre.” “Ogni famiglia – conclude Latronico – deve poter compiere scelte informate e ogni bambino deve avere accesso alle migliori opportunità di cura”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.