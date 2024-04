Cum grano salis…Non dimentichiamo la questione morale

Se non siamo a una seconda stagione di ” Mani Pulite”, dopo quella di 30 anni fa partita da Milano, poco ci manca. Ma le inchieste sul voto di scambio di questi ultimi tempo lo confermano, amaramente: la questione morale è il vero problema del BelPaese. E il cattivo esempio, purtroppo, viene da esponenti di Governo che non sentono affatto il dovere di dimettersi, in attesa che le inchieste giudiziarie e i conflitti di interesse siano superati. A ricordarcelo è l’avvocato Leonardo Pinto, critico – giudicandola inopportuna- sulla decisione dell’Alleanza Verdi e Sinistra italiana di candidare alle elezioni europee, la cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in Ungheria con le modalità detentive ( le immagini in Tribunale lo hanno confermato) che non sono degne di un Paese dell’Unione Europea. Una contraddizione, una delle tante esplose con la presenza di realtà sovraniste nell’Unione e questa accresce gli interrogativi su quello che potrebbe essere dopo il voto una Europa priva di autonomia decisionale( dalla pandemia da covid alla guerra Ucraina Russia a quella tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza) e con una questione morale, che ha investito le istituzioni di Bruxelles quando operano le lobbyes dell’economia o quelle per eventi sportivi come i campionati di calcio in paesi islamici dove i diritti umani sono tutti da costruire. Ma davanti a un fiume di danaro, acquisto di armi e tante sponsorizzazioni calcistiche si passa sopra. Questione morale stringente,ricordata nella Prima Repubblica da Enrico Berlinguer e Aldo Moro, che sta corrodendo le Istituzioni del BelPaese, anche grazie alle forzature costituzionali come l’autonomia differenziata ( la questione meridionale è ancora lì e il ritardo del Sud è aumentato), il premierato, le leggi bavaglio sulla informazione, le riletture negazioniste e i travisamenti di storia e comportamenti, che sembrano attingere a piene mani dal Programma di Rinascita democratica del capo della P2 Licio Gelli. Leggetelo o rileggetelo e magari incrocerete lo sguardo di Giulio Andreotti e la sua massima che ”A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina…”



LA CANDIDATURA DI ILARIA SALIS ALLE EUROPEE

Non mi pare sia una levata d’ingegno, ne’ farebbe guadagnare voti e neppure le consentirebbe di affrancarsi dalla difficile situazione processuale in cui si trova. È il momento meno opportuno per una operazione del genere. Infatti, da quello che si legge, risulta che ha quattro condanne definitive e 29 denunce.

Le sentenze è possibile criticarle, ma vanno rispettate. Pongo una domanda semplice: cosa diranno i condannati come lei ai quali nessuno offre analoga possibilità?

Quattro condanne definitive, anche se si tratta di furto di galline, non sono poca cosa alle quali vanno aggiunte ben 29 denunce che fanno prevedere altri 29 processi a suo carico. Va pure considerata l’utilità o meno di una sua eventuale elezione (assai improbabile) sia per lei stessa sia il partito che la propone.

Infatti, ritenere che la Salis possa beneficiare dell’immunita’, accusata di reato consumato in Ungheria prima della sua eventuale elezione e al di fuori della funzione di parlamentare europeo, non pare sia possibile. Vi é anche l’aspetto meramente politico da considerare: bisogna smetterla con la doppia morale: non si può criticare pesantemente i politici coinvolti nel terremoto giudiziario di Bari, Torino, Palermo ipotizzando addirittura la loro “radiazione” dalla politica, chiedere le dimissioni della Santache da ministra e contemporaneamente candidare una persona che ha quattro condanne definitive e 29 denunce.

Una simile candidatura non aiuta a generare o rigenerare una classe dirigente politica rispettosa delle regole e delle istituzioni, di cui -per riconoscimento unanime- abbiamo bisogno.

La questione morale, che investe la politica a 360°, non può essere elusa.

A tutto ciò vanno aggiunti i riflessi sulla sua difficile posizione processuale in atto. Non sono neppure chiare le sue competenze per poter svolgere proficuamente le funzioni di parlamentare europea; si tratta ancora volta di candidatura acchiappavoti non utile alla politica e men che meno ai cittadini.

Ritengo, dunque, che non sia un’operazione apprezzabile politicamente e neppure salutare per la democrazia. Farà aumentare la disaffezione verso la politica.