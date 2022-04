Quando ci si ritrova a discutere in piazza e dintorni, come vuole la formula- percorso avviata dal Pd, e allora si può provare a riprendere il bandolo della matassa e a riavvolgerla perchè risorse e comunità ne facciano una priorità ,che metta insieme sostenibilità ed economia. Altro che corsa a slogan senza senso, nuove fondazioni da beni comuni e non comuni presi per opportunismo con il massimo esponente ma senza aver disegno di città, regione perchè si è volutamente messa da parte esperienza ed eredità di Matera capitale europea della cultura 2019. E il quadro di questi mesi con un silenzio assordante dei soci del cda della Fondazione, a cominciare dalla Regione Basilicata, fanno riflettere su quanto tempo è stato perso dalla cerimonia di chiusura di tre anni fa con Paolo Verri, allora direttore generale, che rivolto a una platea istituzionale – compreso l’ex presidente dell’Unione Europea, David Sassoli- indicava la strada dei fondi europei per attuare quanto previso dal dossier per gli anni a venire. Sappiamo come è andata e come sta andando. Sfida non raccolta e con un ricordo a metà, con tanta gratitudine ed amarezza, per quanto si sarebbe potuto fare anche con la disponibilità di David Sassoli, al quale è stata intitolata la Cava del Sole. Ma il brand è lì (non dimentichiamolo)e ha un peso a livello internazionale, nonostante l’insipienza e la mediocrità da parte di quanti perseguono altri obiettivi in danno della città e della Basilicata.



E parlare liberamente di un tema come ” Cultura è libertà. La cultura nelle città”, con il contributo di tanti, e in una serata che non può considerarsi -ovviamente- esaustiva è servito rimettere accenti sulle parole giuste, cominciando da quel riferimento alla ”Leva” fatto proprio da David Sassoli alla Cava del Sole. Un discorso attuale, lungimirante che guarda alle sofferenze della guerra e alle nuove generazioni. Discorso ripreso da due giovani (l’altro è l’evergreen Salvatore Adduce) delle Agorà democratiche, come Luigi Gravela e Rossella Rubino, che si sono soffermati sul tema e sulla necessità di investire in cultura guardando alle opportunità di ieri e di oggi. A Salvatore Adduce, tornato a essere un semplice militante del Pd, è toccato indicare – con parole semplici, ma efficaci- la strada del ”come muoversi” provando a ragionare in maniera aperta e a mettere i puntini sulle ”O” , partendo da quanto è stato riassunto sul tema ” Cultura è libertà”. E Matera di accenti su questo argomenti ne ha messi tanti ma poi si è ritrovata a procedere (si fa per dire) a fari spenti, a causa della pandemia, di limiti oggettivi di quanti non ne conoscevano storia, cultura, identità e altro. E allora una Agorà, una piazza reale, dove ci si guarda in faccia, senza il filtro e le distrazioni della dimensione social ( o asociale se preferite) può servire a riprendersi il proprio destino.



” Magari – come ha ricordato in maniera provocatoria Adduce a montare un paio di occhialoni, come fanno i miopi…Perchè la cultura è un diritto fondamentale, come lo è quello per la salute” .E per curarsi anche la biblioteca l’archivio di Stato ( temi di stretta attualità da oltre un lustro) non sono luoghi con libri e faldoni polverosi, ma anche luogo di socializzazione. Qualcuno li chiama di resilienza. Ma finora si è combinato poco o nulla per lavorare su aspetti logistici, organizzativi, di ripresa perchè mancano progetti e cultura di impresa. Siamo messi male? Non fasciamoci la testa prima di rompercela, ma se qualcuno non è in grado di ragionare o ha altro in testa,che non sia il futuro di Matera, è bene che finisca in una delle antiestetiche sedute realizzate a Murgia Timone e che sarebbe bene abbattere.



” E allora- si è chiesto Salvatore Adduce- perchè non sentiamo la Cultura come un diritto? Domandiamolo alla Regione Basilicata che su questo argomento continua a stare in silenzio. Eppure il Piano nazionale di ripresa e resilienza investe e non poco sull’argomento”. Questione di uomini e di progetti, e non solo nel capoluogo di regione, e di assenza di disegno di città e di regione che deve interesse anche i centri dell’interno dal Pollino a Ferrandina e Pomarico, rappresentati in sala dai sindaci Carmine Lisanti e Francesco Mancini, fino a Lagonegrese, il Vulture Melfese e tutti i 131 Comuni che sono stati ”capitale della cultura per un giorno”. Tanti gli spunti e le considerazione venute dalla sala (Amerigo Restucci, Raffaele Pentasuglia, Giovanni Oliva con un paio di tesi fatte da studenti su Matera 2019, da artigiani come Angela Ramundo e altri) o a distanza come Paolo Verri che sarà a Matera il prossimo 7 aprile per presentare il suo libro ”Il paradosso urbano” o dall’ex ministro per il Sud e attuale vicepresidente del Pd Giuseppe Provenzano, che ha ricordato le potenzialità delle industrie culturali creative,della Zes e del Contratto istituzionale di sviluppo. Un spunto per la memoria.



Ma la scommessa resta la discussione, il confronto- moderato sapientemente dalla collega Carmela Formicola-o e il rimettersi a lavorare, partendo da quello che abbiamo, con serietà e cultura di impresa, guardandosi intorno e sulle mutate condizioni di mercato. Altrimenti la valigia della cultura e del turismo continueranno a restare vuote, come quelle delle ”spighe vuote” delle ”spich vacant” come si dice in dialetto materano.