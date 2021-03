Le riflessioni sul valore della cultura, del piacere di studiare per crescere e affermarsi, del giovane segretario regionale della Fdc di Basilicata, Francesco Pio Paolino, sono uno stimolo alla classe politica miope e mediocre che continua a ignorare, annunci e ”misure” strategiche a parte, quel popolo dei tablet e dei trolley che continua a emigrare, lasciando su un territorio degradato e svuotato di servizi una popolazione anziana e dimenticata. E così quelle riflessioni del giovane segretario scudocrociato sono una fiamma per contagiare anche altri, perchè giunte nel pieno della cronaca legata alla stagione vaccinale che in Basilicata va avanti con tanta Speranza negli annunci e tanto volontariato, ma con una organizzazione che mostra tutte le pecche tipiche dell’ottusità del ‘somarismo’ autoreferenziale. Neologismi a parte poter studiare, fare ricerca, entusiasmarsi è far crescere sè stessi e contribuire allo sviluppo della nostra terra. Ma la realtà è un’altra e quella porta resta chiusa, con la chiave che resta sotto lo zerbino. E’ la parte amara delle riflessioni del giovane Pio, che invitiamo a guardarsi meglio intorno e a riflettere perchè intorno la cultura, aldilà del ‘do ut des’ o del ” e a noi che ne viene”, non si fa strada e nemmeno in quella di impresa. Tanti slogan, ma poca sostanza e,sopratutto, poche opportunità per i giovani di farsi strada per quanto e quello che valgono. E questo vale sopratutto in politica.Meritocrazia? Maah. Sotto lo zerbino, coperto da quel ‘familismo amorale” o immorale che contraddistingue la storia contradditoria della Basilicata, segnata da un effetto zattera di disgregazione territoriale che la porta inevitabilmente verso le aree metropolitane di Napoli e Bari, ci vorrebbe il detonatore del riscatto morale. Ai giovani il dovere dell’innesco…



Cultura, forma primordiale di libertà

di Francesco Pio Paolino°

Appare come la frase più banale e semplice del mondo “Studia e sarai libero”! Si sa, però, che i più grandi effetti stanno dietro a semplici trucchi da strada, nati come scherzi.

Dunque, cosa nasconde quest’affermazione dalle sembianze umili, ma emblematica per il

contenuto? Cosa significa studiare? Cos’è la cultura? Il vocabolo deriva dal verbo latino “colere”, reso in italiano “coltivare”. E sebbene, sembri impercettibile, la risposta è già evidente nella frase precedente e ha già messo a fuoco quello che è il più puro significato di libertà.

Oggi, il concetto è stato accostato prevalentemente, se non esclusivamente, alle materie scolastiche.

Questo è un ragionamento falso e falsato dai preconcetti e dai pregiudizi che la gente ha acquisito con il tempo. Io partirei dalla base: cosa si coltiva? Qual è il termine che viene naturale abbinare al primo per avere il cosiddetto “matrimonio a lieto fine”? La passione. E fu luce: ecco la chiave d’accesso per varcare la tanto desiderata e agognata soglia. Ogni cosa può essere cultura per il semplice fatto che ogni cosa esistente può essere una passione, ogni elemento può essere oggetto di studio e portarci ad imparare qualcosa: ricamare a maglia, risolvere le più assurde equazioni algebriche, scrivere delle righe di prosa, lo sport e la musica, fare gli origami, dipingere. Ogni cosa,

se fatta e studiata può rappresentare una “Norma”, per l’autore e per gli spettatori.

Io faccio una cosa perché la voglio fare, io l’approfondisco, ci dedico il più tempo possibile, amo quello che mi fa sentire bene, nobile d’animo, e per questo sono disposto anche al sacrificio.

Ed è per questo che si sono battute le persone, tutte, nessuna esclusa, da sempre e sono morte. Ciò va detto perché, in questa situazione in cui ci ritroviamo, stiamo fermi immobili, aspettiamo sempre che le situazioni vengano risolte dai più grandi e non ci siamo accorti che quel futuro tanto prosperoche ci promettevano è diventato presente e non è affatto come ce lo garantivano. Con il trascorrere del tempo si sono persi i valori e ognuno ha dimenticato il vero prezzo, le rinunce e le sofferenze, ma anche la potenza che quelle parole racchiudono ed esprimono.

La chiave per risolvere questo enigma è proprio lì, vicino a noi, sotto il tappetino di casa:

prendiamola e sblocchiamo quella serratura. Prendiamo la nostra passione e coltiviamola,

prendiamocene cura, e saremo liberi di inventare un’opera d’arte. Si chiama libertà.

Coordinatore regionale Movimento giovanile Fdc