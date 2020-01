Non meravigliatevi più di tanto. Ognuno fa la sua parte e l’esame del Regolamento urbanistico segue il suo corso, tra possibili stralci di argomenti che è meglio rinviare e affrontare in altra sede e quando sarà il momento opportuno, magari con la prossima Amministrazione comunale.

E così nella sala consiliare Pier Paolo Pasolini, al ”Circo” di via Sallustio il parlamentino della municipalità materana ha scaldato i motori, per spegnerli strada facendo con il venir meno del numero legale.

Strategie già viste in passato, con l’opposizione quella dei 14 firmatari della mozioni di sfiducia, che fa come il gatto con il topo. La maggioranza, a trazione Pd, guidata dal sindaco Raffaello De Ruggieri deve tener conto dei numeri e delle situazioni che si creano di volta in volta. Per cui basta un’occhiata e quando è il momento opportuno in aula restano solo i consiglieri di maggioranza. Oggi 15…

E qualcuno ha pensato alla cabala di venerdì 17, coinciso con l’avvio del Carnevale.

Uno scherzo? La storia si ripete e si ripeterà. Il bilancio è in cassaforte e per i motivi spiegati in altro servizio, difficilmente si deciderà il rompete le righe..Se ne riparla il 20 gennaio. E poi la prima convocazione della prossima seduta del 24 e del 31 .

Scommettiamo che….febbraio gatto e topo si ritroveranno ancora al Circo?