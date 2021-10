Crolla persino facebook in questo lunedì che consegna i primi umori di una parte significativa di italiani espressi nelle prime elezioni post pandemiche. E, come era prevedibile, si registrano crolli e segnali più o meno chiari che andranno analizzati e raccolti se la politica (organizzata in partiti veri come è scritto persino nella nostra Carta) vorrà tornare a svolgere quel ruolo determinante nella nostra democrazia.

Questa tornata, in primis, ci consegna un ulteriore crollo dei votanti che, similmente all’acqua di un lago che si ritira sempre più, lascia intorno un terreno sempre più ampio, asciutto e arido. Una deriva preoccupante perché, considerato che avviene soprattutto nelle aree più periferiche delle metropoli e della società in genere, dimostra non solo che una democrazia senza partiti radicati sul territorio sia complessa da gestire, ma in quanto esso paventa la tragica prospettiva di una democrazia che con pochi elettori diviene semplicemente impossibile far vivere.

Certo è vero che gli assenti hanno sempre torto, ma quale autorevolezza di investitura ha un sindaco pure eletto al primo turno con il 51% del 50 del corpo elettorale, che significa essere stato votato dal 25% dei propri cittadini? E non parliamo di chi prende il 51% dei votanti al ballottaggio dove in genere si reca alle urne una quota ancora più bassa.

Se una fetta di cittadini che sta diventando maggioritaria nel Paese non trova più una motivazione convincente per andare a votare è perchè l’offerta politica non è credibile. Non è in grado di assicurare più che a quel voto espresso poi si tenga fede. Promesse roboanti che creano grandi aspettative (impossibili da rispettare) sono l’anticamera di altrettante grandi delusioni tra coloro che ci avevano creduto.

Ne è un esempio il crollo dei consensi al M5S movimento cresciuto sulle onde impetuose di ambizioni giuste ma allo stesso tempo velleitarie e a cui tanti avevano dato fiducia da “ultima spiaggia“. Velleità poi andate a sbattere contro il muro di una realtà che li ha costretti a “compromessi” che una potente azione restauratrice ha avuto buon gioco a rivoltargli contro, essendo il M5S un sorta di gigante con i piedi di argilla (ovvero senza ancoraggio sul territorio, senza una cultura delle alleanze) e troppo tardivo l’arrivo della cura Conte che proprio a queste debolezze vorrebbe porre rimedio. Così come il crollo dello stesso Salvini convinto di poter continuare a giocare dicendo tutto e il suo contrario.

Ma il crollo vero riguarda tutto il sistema dei partiti la cui credibilità e vieppiù minata dalla marginalità che stanno vivendo nel sostegno acritico ad un governo in cui appaiono essere degli inutili orpelli al servizio della azione di un Superman. Un ruolo in cui si annichilisce ogni differenza tra coloro che dovrebbero, invece, averne eccome per alimentare una vera democrazia.

Per questo non sappiamo quanta consapevolezza di questa deriva vi sia nell’affermazione a caldo di Enrico Letta che dice “Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l’Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese“, nel mentre al massimo si è di fronte a qualche vittoria di Pirro.

Oltre alla crescente sfiducia, per le forze politiche in campo qualche segnale comunque emerge dalle urne. E’ incoraggiante per l’embrione di percorso avviato dall’alleanza giallo rosa che perde la dove non è riuscita a formarsi, mentre ottiene risultati lusinghieri dove comincia a prendere forma. E’ avvilente per le due principali forze del centro destra che nella totale convinzione di cavalcare un’onda vincente a prescindere, hanno aperto una competizione per il primato il cui saldo al momento si è rivelato essere alquanto negativo a livello di coalizione.

Segnali che lasciano aperta un’autostrada di incertezze a fronte delle prossime elezioni politiche che alcuni vedevano già ineluttabilmente scritte nel loro esito.

Un risultato che potrà/dovrà essere completamente riscritto. E che molto dipenderà dalla capacità di mettersi in sintonia con quella parte del Paese ora assente e delusa.