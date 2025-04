Cristiani e politica a Matera. Senza formazione è una Torre di Babele

Se nella Settimana Santa appena trascorsa ci fossero stati tanti “Mea Culpa’’ da parte di tanti figure che hanno parlato, spesso a vuoto di buona politica, spirito di servizio, ascolto, confronto e di sguardo verso gli ultimi- come ha ricordato in più occasioni quel Sant’Uomo che è stato Papa Francesco- probabilmente avremmo percorsi, alleanze e candidature per le comunali (e non solo) credibili. Non facciamo di tutta l’erba un fascio, ma le campane della Resurrezione devono cominciare a suonare senza nostalgie per un passato- quello della Balena bianca degasperiana e colombiana che non c’è più e di una dozzina di simboli dello scudocrociato- che non può essere ripetuto. Del resto, non dimentichiamolo, la questione morale sollevata da Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, non è stata risolta e i tanti “cattolici’’ in politica, che militano sotto diversi interessi e bandiere, a Roma come a Milano, a Potenza come a Matera, non sono (tranne le dovute eccezioni) un esempio da seguire. E allora, Pierluigi Diso,che continua a offrire spunti per la politica, e che ha messo da parte velleità di candidature, ritorna sulla formazione e sulla buona politica. Altrimenti avremo figure da sagrestia, a Messa tutte le feste comandate, ma che quanto a preparazione e a bene comune lasciano e non poco a desiderare. Un progetto e un cantiere. E per dirla con due parole prese in prestito dal Vangelo e adattate ai nostri tempi … “ Fatevi avanti giovani, donne e uomini di buona volontà’’.



LE RIFLESSIONI DI PIERLUIGI DISO

La luce della Pasqua illuminerà e rilancerà il dibattito politico, per svegliare la già capitale del divano e cercare il principe, nel senso machiavellico del termine, che la proietti verso il futuro prossimo, dopo i fasti della Capitale della cultura e gli ultimi anni di letargo. La “buona politica” tutti la vogliono, ma bisogna avere i mezzi per raggiungere quel fine. Dopo la torre di Babele, ecco la necessità di una democrazia dei cristiani con il cattolicesimo politico che torni a far sentire la sua voce, tra la gente. Il mondo cattolico, pur nella dialettica delle sue componenti interne, deve esprimere una classe dirigente che, sebbene non priva di difetti ed involuzioni, dev’essere di un livello alto. L’identità politica dei cattolici è ancora una volta un problema aperto e si cerca adesso una forma più alta di democrazia; si vuole tener viva una speranza di civiltà per il nuovo corso della politica. Sarà questa forse una riflessione innovativa e di scottante attualità sull’esperienza culturale dei cattolici nella storia italiana e sul ruolo della coscienza religiosa nella crisi della democrazia. Oggi è Pasqua e la sveglia è già suonata. C’è chi reputa inadeguate le alternative che sin qui si son succedute, allora si sveglino i cittadini e si prendano cura della città. Questi ultimi, ce lo insegna la storia, quando le persone si muovono, diventano molto attenti. Un invito all’azione, ai liberi e forti, a non sentirsi sudditi ma cittadini, protagonisti. E’ questo l’appello, in questo giorno particolare, soprattutto ai tanti che si sono allontanati dalla politica e che magari non si riconoscono in un partito; ai giovani che disertano le urne per vari motivi, a volte futili. Non ci sono risposte sul che fare, ma c’è forse un metodo da seguire: ricominciare a parlarsi e ad ascoltarsi, dalla collaborazione nascono idee, le proposte, le visioni. Tracciamo la rotta, l’approdo lo vedremo strada facendo. Chissà se serve un nuovo partito, un partito dei cattolici, ma è certamente il tempo in cui tutti, cattolici compresi, non restino affacciati alla finestra. Per questo vanno coinvolte le persone: non si può lasciare a casa quel 50 per cento che non vota più. I partiti non offrono più una visione, il loro sguardo si ferma al muro, ma il vero politico deve riuscire a vedere cosa c’è dietro. La gente non va più a votare e chi viene candidato e poi eletto non risponde alle esigenze di una precisa comunità, ma esclusivamente ai bisogni del gruppo di potere che lo ha messo in politica. Abbiamo assistito a chi, senza alcuna scuola politica si è trovato catapultato subito in Consiglio Regionale o in Parlamento, senza una formazione, senza un percorso associativo, politico.

Il massimo della deresponsabilizzazione l’abbiamo conosciuta con l’uno vale uno, il grillismo, i girotondi, il popolo viola ed arcobaleno, credendo al paese dei balocchi. La gente ha bisogno di azioni concrete e chiede di rimettere in azione la partecipazione politica dei cittadini, di costruire una politica che torni ad ascoltare e le parrocchie sono l’unico presidio che ascolta e dà voce alle periferie. Le persone provenienti dal mondo dell’associazionismo cattolico e laico rappresentano un’autentica novità nel panorama politico locale e non solo. Fortunatamente i dibattiti e gli incontri, insieme al contributo dei giornali stanno facendo tornare viva una stagione ormai lontana, quando di cultura e di politica si dibatteva in incontri diretti, dimostrando passione e forte identità e si stabilivano rapporti umani in un complesso e ricco fenomeno di partecipazione. Adesso occorre uscire da una transizione che dura da cinque anni senza che Matera sia veramente cambiata, perché riemergono gli stessi vizi e le stesse incertezze di un tempo. In pochi mesi mesi molte cose sono cambiate, ma l’impegno del cattolicesimo politico sta andando avanti tra nostalgie e speranze. Poche righe per svegliare qualcuno ed evidenziare l’impegno nuovo dei cristiani per contribuire a dare tensione morale e respiro culturale ad una democrazia che soffre di carenza di passioni e di idee, operando in un quadro di collaborazione con tutte le forze sensibili a tali esigenze, anche attraverso mediazioni e nuove elaborazioni. Serve una forza politica capace di modernizzare intelligenze della città, anche se i modi e i termini sono inadeguati per la fretta delle imminenti consultazioni comunali materane e per la maturità raggiunta dall’elettorato. Confrontandosi con la dura realtà della competizione politica e dei problemi di governo cittadino il cattolicesimo politico ha saputo esprimere le sue potenzialità, vivere le sfide della modernità e potrà continuare a farlo. Nè va dimenticato che nel suo esaltante percorso storico il cattolicesimo politico ha fornito un contributo decisivo alla nascita e allo sviluppo di forme innovative di partito. Certo, non è detto che da schemi politici e culturali innovativi esca fuori una dignitosa classe dirigente, ma in politica è il popolo che trasforma i suoi capi, se essi sapranno ascoltare.

Pierluigi Diso