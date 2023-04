Cristallo (FP Cgil): per accreditamento RSA, si inserisca applicazione contratti nazionali

“Prendiamo atto dell’accreditamento del Centro Geriatrico di Matera. Con la Regione Basilicata che, ancora una volta, si è mossa solo a seguito delle forti pressioni esterne, senza uno straccio di idea su come riorganizzazione l’intero Settore. Ed è proprio sugli accreditamenti che chiediamo all’Assessore Fanelli di inserire tra i requisiti necessari per l’accreditamento delle strutture anche l’applicazione dei contratti nazionali di settore maggiormente rappresentativi.” E’ quanto Massimo CRISTALLO, Segretario generale FP CGIL di Matera, scrive in una nota che così prosegue:

“Ciò nella consapevolezza che in questo Settore, ancora poco sindacalizzato, il precariato e la con-dizione di sfruttamento dei lavoratori sembrerebbero molto diffusi, così come anche l’applicazione dei contratti pirata che ne sono una diretta conseguenza. Infatti, molte RSA non hanno fidelizzato i loro dipendenti, proprio perché le condizioni contrattuali proposte appaiono inadeguate rispetto alle professionalità espresse(in media un 30% in meno), di qui una fuga in massa verso il pubblico. Una questione molto seria, dal momento che nelle RSA la continuità assistenziale è un indice importantissimo della qualità del servizio, come lo è anche la qualità del La-voro.

A maggior ragione in questo particolare momento storico in cui la popolazione da assistere è in continuo aumento, senza il riconoscimento di un contratto dignitoso il rischio concreto è quello di una dequalificazione strisciante dell’intero sistema.”

