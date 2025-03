Crisi Regione, Lacorazza: “Senza bilancio e senza maggioranza”

“È una commedia a danno dei lucani quella che si sta consumando in Regione Basilicata. Il capogruppo di Fratelli d’Italia non solo replica a Bardi dicendo che l’accusa di malpancisti è lanciata da chi è privo di argomenti ma lancia ‘sassi’, metaforici, anche contro il governo della Regione, inadeguato a gestire la emergenza idrica e il bonus gas”. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale con una nota che così prosegue: “Le parole sono pietre; o meglio ‘sassi’ per utilizzare la circostanza delle elezioni materane. E qualunque soluzione, comunque rabberciata, a questa crisi lascerà un marchio indelebile sulla esperienza Bardi. La Regione – evidenzia Lacorazza – è senza bilancio; non è un adempimento tecnico ma lo strumento principale con cui si regolano gli impatti economici, sociali ed amministrativi per cittadini ed imprese. Quando sarà approvato in Giunta il bilancio? Vedremo cosa faranno gli assessori di Fratelli d’Italia: cadranno nella contraddizione di approvare il bilancio mentre il gruppo di appartenenza diserta il Consiglio? E quale sarà il contributo di merito visto che anche su questo punto il capogruppo di Fratelli d’Italia Napoli azzanna, politicamente, la inadeguatezza del governo regionale?” “Il capogruppo Napoli, intervistato da Paride Leporace a Cronache Tv, ha messo sul tavolo anche altre questioni: la sanità, oltre all’agricoltura che mette nel mirino sulla incapacità di costruire risposte nella emergenza idrica. È un giudizio politico anche sull’assessore Cicala, del suo stesso partito. Ma sulla sanità, guidata sempre da un suo assessore, Latronico, affonda: la maggioranza è divisa sull’ospedale di Lagonegro. Ci pare – conclude l’esponente del Partito democratico – che questa affermazione vada chiarita, perché lasciata cadere così mette a repentaglio le aspettative di un territorio e di una comunità che da anni attendono di sanare una ferita ed esigono giustamente la garanzia del diritto alla salute”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.