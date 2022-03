Le modalità e l’inaspettata velocità con cui è franata la maggioranza di centro destra che ha vinto un paio di anni fa le ultime elezioni regionali, hanno dimostrato come quei proclami di un cambiamento radicale ed epocale fossero velleitari perchè camminavano su gambe di politici (o presunti tali) palesemente non all’altezza della situazione e che alla prova dei fatti si sono dimostrati essere più attenti (ancor di più di quelli che hanno sostituito a furor di popolo) alle sorti personali invece che agli interessi generali e allo stesso progetto politico in base al quale hanno raccolto così tanti consensi.

Una crisi verticale che molti cittadini ed elettori lucani stanno vivendo con stupore, preoccupazione e tanta delusione. E ciò avviene non solo tra chi questa maggioranza ha votato, ma anche tra chi in essa non si riconosce ed ha dato il proprio consenso a chi ora è all’opposizione. Quella opposizione da cui ora c’è chi spera e chi teme che possano venire le stampelle al Bardi bis, come si vocifera da giorni, per tenerlo in piedi.

Tra quelli che temono questa ipotesi, perchè la considerano un tradimento del patto elettorale ed un ulteriore colpo alla credibilità della validità dell’esercizio democratico del voto, c’è il materano Espedito Moliterni che per lunghi anni, in un non tanto lontano passato, ha militato e ricoperto ruoli di primo piano nella politica della Città dei Sassi, ed è l’autore della riflessione-appello che pubblichiamo a seguire.

In essa auspica che si “cominci ad uscire dai luoghi comuni, oggi prevalenti, che individuano nei politici di lungo corso il male assoluto” e, quindi, per le prossime elezioni regionali propone il recupero di “persone di comprovata esperienza politica, ovviamente di specchiata onestà e di capacità amministrativa, affiancati da esponenti della società civile, ma la cui appartenenza e aderenza ad un progetto politico sia chiaro ed indubitabile”. Personalità di cui Espedito Moliterni ritiene che la Basilicata sia “ricca” seppure “appartenenti a tutti gli schieramenti politici.”

Ecco il suo ragionamento, una idea estrema da ultima spiaggia, ma una idea:

LA CRISI ALLA REGIONE BASILICATA E LA NECESSITA’ DI TORNARE ALLA POLITICA.

“Come molti cittadini ed elettori lucani, seguo con preoccupazione e stupore quanto sta avvenendo in queste settimane a seguito della crisi politica della Giunta della Regione Basilicata.

Preoccupazione in quanto viviamo un momento di assoluta precarietà, dal punto di vista della tenuta economica e sociale, per le note vicende legate all’emergenza sanitaria e al conflitto in atto fra Russia ed Ucraina che, al contrario, esigerebbero la presenza di una Giunta Regionale nel pieno della sua efficienza politico amministrativa; stupore in quanto risultano oscure le ragioni che hanno portato alla crisi, o meglio fin troppo chiare ( leggasi personalismi, posizionamenti e guerre di poltrone), ma non comprensibili ai pur attenti cittadini lucani.

Tanto premesso, leggo con stupore che il consigliere Trerotola, eletto nelle passate lezioni come candidato presidente della coalizione di centro sinistra, in alternativa a quella di centro destra, attualmente al governo della Regione, sarebbe disponibile a “dare una mano” per consentire il proseguimento della legislatura all’attuale maggioranza.

Lo scrivente, come elettore di centro sinistra, ha votato alle ultime elezioni regionali il sig. Trerotola, all’epoca illustre sconosciuto, con la speranza di rendere un servizio alla nostra Regione e fidandomi della scelta fatta dai partiti di riferimento.

Ora il sig. Trerotola, tradendo il mandato avuto nel 2019 e ignorando del tutto la fiducia avuta da migliaia di cittadini, sarebbe indotto a dare una mano alla coalizione contro la quale si schierò alle ultime elezioni.

Se ciò dovesse avvenire, e non sarebbe l’ultimo episodio, come si può pretendere che i cittadini continuino ad utilizzare ancora uno strumento sicuramente democratico, come la partecipazione al voto, se continuamente traditi nelle loro aspettative da coloro che scelgono per essere rappresentati?

Così come sono convinto che per aspirare a posti così rilevanti nelle istituzioni democratiche, come il parlamento regionale, occorre essere in possesso di anni ed anni di esperienza e di partecipazione alla vita di partito, che sia di destra o di sinistra.

Forse è il caso che si cominci ad uscire dai luoghi comuni, oggi prevalenti, che individuano nei politici di lungo corso il male assoluto; occorre, invece, affidarsi a persone di comprovata esperienza politica, ovviamente di specchiata onestà e di capacità amministrativa, affiancati da esponenti della società civile, ma la cui appartenenza e aderenza ad un progetto politico sia chiaro ed indubitabile. La nostra Regione è ricca di queste personalità, appartenenti a tutti gli schieramenti politici. Alle prossime elezioni regionali si segua questa strada.

Solo la forza di una proposta condivisa e rappresentata da esponenti politici all’altezza del compito cui sono chiamati può essere utile alla nostra martoriata Regione; rispetto a questo non ci si può più smarcare alla ricerca di visibilità effimere, ma occorrono una classe dirigente politica e di amministratori che si facciano garanti di un nuovo modo di governare.

I fattori di sviluppo e crescita competitiva di un territorio, di una Regione, nella realizzazione e negli effetti, sono molto più lunghi di cicli elettorali e c’è quindi bisogno di una classe dirigente politica esperta e coerente alla propria storia e formazione e che sia anche in grado di generare un minimo di condivisione degli obiettivi di lungo respiro e di disegnare un sistema sociale in grado di recepirli e di attuarli.”

Espedito Moliterni