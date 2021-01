Un atto di buona volontà, di comprensione per venire incontro alla cittadinanza e ai visitatori che potrebbero trovare Matera e la Basilicata in zona bianca, in una fase difficile dell’economia locale e del reddito di famiglie e operatori. La proposta avanzata dal cittadino Antonio Serravezza al sindaco Domenico Bennardi è interessante e richiede un accordo con la società di gestione del servizio, che verrebbe decurtata di un introito. Siamo in un clima particolare e di rinnovo del servizio. Proposta da valutare e tra l’altro di breve durata.



UN PICCOLO GESTO PUO’ FARE TANTO

Signor Sindaco, in occasione della prossima giunta vorrei suggerire di voler dimostrare la vicinanza a tutta la cittadinanza visiti i periodi di profonda crisi.

L’idea è di adottare una misura per far sì che la prima ora di sosta sia gratuita in tutti i parcheggi con stalli blu almeno fino al 30 aprile 2021.

Adottare questa misura servirà per aiutare commercianti e consumatori, cittadini ed esercenti per provare a dare ulteriore energia a Matera in questi mesi complicati.

E’ una piccola misura, ma sarà molto apprezzata.

Sicuramente questa iniziativa promossa dal Comune di Matera in collaborazione con la società che ha in gestione le soste in città sarà semplice ma molto significativa per tutta la città.

Le modalità di applicazione rimangono sempre le stesse. Il cittadino, una volta parcheggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta ( a pagamento). Non sarà necessario l’uso del disco orario.

Un piccolo gesto può valere tanto.