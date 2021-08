…in attesa, chissà, di riprendere il cammino o il ”Buoncammino” ? Vista la imminenza della festa patronale dedicata alla Madonna, che risentirà- come lo scorso anno- dei limiti imposti dall’epidemia da virus a corona. La sindaca Rosa Gentile ha annunciato, inaspettatamente, per alcuni l’azzeramento della giunta. Confronti, litigiosità, come emerge dalla nota – nella quale la prima cittadina, spiega i motivi della scelta- ce ne sono stati. A momenti. Su questo o quell’argomento, ma si è andati avanti comunque tant’è che il bilancio è stato approvato nei giorni scorsi. Del resto anche lo scorso anno c’era stata una pausa di riflessione nella maggioranza, uscita dal voto del 2018 con tre formazioni vittoriose e a sostegno di Rosa Melodia per ” Altamura Bene Comune” con 15 consiglieri su 24 .

Questione di peso politico , visibilità,rimpasto in vista di un rilancio programmatico, protagonismo di alcuni ? La geografia della politica vede, provvede e intravede orizzonti lontani. Mancano due anni alla scadenza del mandato di Rosa Melodia e a, ben vedere, le elezioni anticipate o il commissariamento favorirebbero solo le opposizioni o disegni di scomposizione e aggregazione dal risultato indefinito. Ma ci sono le opportunità del Piano nazionale di resilienza e ripresa da non perdere e su questo la sindaca non molla per Altamura e chiede ”uno sforzo congiunto e di forte impegno politico”. Per cui al lavoro…ma con un altro esecutivo. Fibrillazioni anche a Matera. Ma è ancora presto per un rimpasto.



COMUNICATO STAMPA

La Sindaca revoca la Giunta Comunale

Questa mattina con decreto sindacale (n. 48 del 9.08.2021) la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ha revocato la giunta comunale. “Innanzitutto ringrazio ogni singolo assessore per il prezioso lavoro svolto fino a questo momento” – ha dichiarato la Sindaca “- “dopo una complessa analisi sugli obiettivi del programma di mandato e sulle nuove diverse problematiche presenti sul territorio, anche alla luce dei nuovi finanziamenti nazionali di cui beneficia l’Amministrazione, ho constatato che, a seguito degli ultimi eventi amministrativi, si sono affievolite le motivazioni politiche determinando un rallentamento della vita amministrativa contrario a quel fermento oggi dovuto e richiesto, quale condizione necessaria e collettiva, per affrontare il difficile momento storico e sociale causato soprattutto dalla pandemia. Questa decisione è maturata anche in considerazione delle nuove opportunità economico-finanziarie governative che richiedono uno sforzo congiunto e di forte impegno politico a favore della comunità altamurana” ha concluso la prima cittadina.

16:27